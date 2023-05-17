США заставляют Пашиняна выгнать Россию из Армении

Опубликовано: 14:00, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Власти США "настоятельно рекомендуют" Армении избавиться от российской военной базы в Гюмри и российских пограничников, обещая обеспечить безопасность своими силами.

США "советуют" Армении отказаться от российской базы и пограничников, обещая взамен "обеспечивать безопасность", заявил сегодня в интервью телеканалу "Царьград" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Знаю, что армянам, у нас есть такая информация, США и их союзники говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность. Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп", - заявил Лавров, напомнив, что США часто бросают своих союзников.

Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале "арабской весны" достойно ушел в отставку, бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны, - отметил Лавров.

В то же время Запад методично и цинично давит на союзников России по ЕАЭС и СНГ, ставя их, мягко говоря, в очень неудобное положение, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что при этом сами союзники стараются не делать ничего, что повлекло бы за собой экономический ущерб.

"Они оказываются между двух огней. Львиная доля экономических связей приходится на Россию, ЕАЭС, СНГ. Но доля Запада в экономике Центральной Азии и Закавказья возрастает. Запад методично и цинично требует от них не делать шагов, противоречащих его интересам, обещая "золотые горы". Хотя на самом деле это оборачивается только вмешательством во внутренние дела", - отметил министр.

Запад расширяет в этих странах сеть НПО, финансируемых из бюджета, и эти организации в ряде стран постсоветского пространства "чувствуют себя все более вольготно и даже пытаются "заказывать музыку".

"Но при всем при этом я убежден, что эти страны солидарны с Российской Федерацией. Они по-настоящему являются нашими союзниками",

- Сергей Лавров

Напомним, на территории Армении во втором по величине городе страны Гюмри дислоцируется 102-я российская военная база, воздушной компонентой которой является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване.

Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между РФ и Арменией "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.