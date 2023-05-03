Может ли Вашингтон принести мир на Южный Кавказ?

В эти дни в Вашингтоне идут переговоры главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. Удастся ли Вашингтону ускорить урегулирование карабахского конфликта, давайте подумаем вместе.

Азербайджан и Армения после войны

С окончания Карабахской войны было подписано два принципиальных документа. Это Трехстороннее заявление глав России, Азербайджана и Армении 9-10 ноября 2020 года и Пражская декларация Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 7 октября 2022 года. Первый документ предусматривал прекращение боев, вывод армянских оккупационных сил с территории Азербайджана и открытие транспортных коммуникаций. Заявление в Праге закрепило взаимное признание территориальной целостности Армении и Азербайджана.

Несмотря на солидные документы и солидные подписи, ряд положений по прежнему не выполняются. В частности, так и не открыт коридор из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван, не выведены все боевики из Карабаха. В этой ситуации Азербайджан приступил к самостоятельному решению проблем, хотя Баку не отказывается от переговоров на площадках в Москве, Брюсселе, Вашингтоне и так далее. В декабре прошлого года экоактивисты встали у Лачинского коридора, который соединяет карабахских армян с Арменией. Активисты потребовали расследовать незаконную добычу золота, меди и молибдена на месторождениях в зоне временного размещения российских миротворцев. А десять дней назад Азербайджан установил КПП с другого конца Лачинского коридора, уже на границе с Арменией. В результате нелегальный поток грузов, оружия и боевиков полностью остановился.

Ситуация со стороны армянских властей оценивается как кризисная. То и дело Ереван апеллирует то к России как главному посреднику в урегулировании, то к ЕС и США. Армения хочет, чтобы она могла вновь свободно ввозить оружие, мины и солдат в Карабах. Азербайджан, в свою очередь, подчеркивает, что КПП установлен на суверенной территории, и республика имеет на это полное право. Кроме того, указывает Баку, Ереван так и не выполнил требования по Зангезурскому коридору.

Американский раунд

Спустя неделю после установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре главы МИД Азербайджана и Армении прилетели в Вашингтон, чтобы при посредничестве американцев обсудить перспективы нормализации отношений. На встрече с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном Энтони Блинкен дал понять, что цель США - не просто предоставить переговорную площадку, но добиться мира. США возложили на себя обязательства по "содействию мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа" - так комментировал американский раунд переговоров представитель Госдепа.

Если говорить о намерениях сторон, то Ереван сейчас в первую очередь интересует тема Лачинского коридора. Ереван намерен при поддержке Запада добиться его открытия для поставок оружия и боевиков карабахским сепаратистам. МИД Азербайджана ожидает того, о чем говорит Ильхам Алиев - полноценного урегулирования послевоенных отношений.

Может ли Вашингтон разрешить противоречия между Ереваном или Баку? Судя по тому что переговоры продлятся несколько дней, США делают все, чтобы перехватить инициативу у Москвы и даже у Брюсселя. Но что-то подсказывает, что для американцев на деле не так важен успех, как демонстрация своей силы и возможностей в условиях, когда Россия занята Украиной.

Если говорить в целом об армяно-азербайджанском урегулировании, то оно возможно только в том случае, если власти Армении смогут принять итоги Карабахской войны и на деле согласиться с тем, что Карабах является территорией Азербайджана. Если этого не произойдет, любые переговоры - это имитация, а значит, Баку придется предпринимать все новые и новые шаги, чтобы усиливать контроль над своими землями. После установление КПП возможности для этого у Баку выросли.