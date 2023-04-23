Опубликовано: 14:30, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан установил на границе с Арменией контрольно-пропускной пункт. Баку уведомил об этом командование российских миротворцев и российско-турецкий мониторинговый центр.

Госпогранслужба Азербайджана официально сообщила об установке при въезде на дорогу Лачин-Ханкенди контрольно-пропускного пункта. Российский миротворческий контингент уже проинформирован.

Как сообщили в азербайджанском погранведомстве, установка пограничного пункта связана с предотвращением переброски оружия и другой военной техники из Армении вооруженным формированиям, которые находятся на территории Азербайджана.

Кроме того, в Минобороны Азербайджана ранее заявили, что Ереван установил КПП на армяно-азербайджанской границе в одностороннем порядке. Также камеры видеонаблюдения засняли въезд автоколонны с контейнерами из Армении на территорию Азербайджанской Республики.

В министерстве подтвердили установление армянского КПП на границе у въезда на дорогу Лачин – Ханкенди, тем самым, Ереван нарушил трехсторонние заявления, подписанные в ноябре 2020 года.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что российско-турецкий мониторинговый центр и командование российских миротворцев, временно размещенных на территории Азербайджана, проинформированы об установлении Баку контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией.