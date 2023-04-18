Ильхам Алиев: Карабах – это Азербайджан

Опубликовано: 17:51, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ильхам Алиев призвал Армению признать, что Карабах – это часть Азербайджана. Глава азербайджанского государства также посоветовал проживающим в Карабахе армянам получить гражданство страны, либо найти для себя жилье в другом месте.

Карабах – это внутреннее дело Азербайджана. Такое заявление сделал во вторник президент страны Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Армении, которая подписала в свое время Алматинскую декларацию и продемонстрировала готовность заключить на ее основе мирное соглашение, теперь необходимо официально признать, что Карабах – это часть Азербайджана.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Баку не будет ни с кем обсуждать свои внутренние дела.

Помимо этого, он отметил, что армянам, которые в настоящее время живут в Карабахе, следует либо принять азербайджанское гражданство, либо искать себе жилье в другом месте.