Пашинян предложил Армении отказаться от претензий к Азербайджану

Опубликовано: 12:30, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Никол Пашинян назвал условия, которые придется выполнить Армении для установления мира на Южном Кавказе. Это восстановление отношений с Азербайджаном и Турцией с одной стороны и полный отказ от территориальных претензий с другой.

Достичь мира в регионе Южного Кавказа получится, если Армения нормализует отношения с соседями - Азербайджаном и Турцией, а также откажется от территориальных претензий, заявил сегодня премьер-министр РА.

"Мир возможен, если в наших международных отношениях мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию в 29 800 кв км, более конкретно - территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет"

— Никол Пашинян

Глава правительства подчеркнул, что если Ереван не сделает этого, то развитие страны будет невозможно - никто не позволит Армении развиваться, зная, что все новые силы она будет направлять на внешнюю агрессию с целью увеличить свою территорию.

Говоря о том, как донести эту реалистичную позицию до народа, Пашинян пояснил, что действия чиновников должны быть прозрачны и понятны людям, причем над этим необходимо специально работать, и тогда жители Армении не будут негативно реагировать на шаги в этом направлении.

Плюсы слов Пашиняна

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, сегодняшнее заявление Никола Пашиняна повторяет два из пяти базовых принципов мирного договора, предложенных Азербайджаном год назад и тогда же принятых Арменией. "В самом деле, первый базовый принцип говорит о взаимном признании государствами суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности своих международных границ, а второй – о взаимном подтверждении отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятии юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем. Новшеством здесь является только соединение этих принципов с желанием властей Армении иметь под своим контролем 29,8 тыс кв км территории", - обратил внимание он.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"С одной стороны, уже хорошо, что власти Армении хотят ограничиться 29,8 тыс кв км, примерно соответствующими площади АрмССР – однако для подтверждения слова делом им понадобится переписать Конституцию. Как известно, в основе Конституции республики лежат нелегальные документы еще советских времен, по которым Ереван претендует на обладание частью территории Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе (около 4,4 тыс кв км). Если Пашинян говорит, что Ереван на эти земли больше не претендует, он легко может это доказать, инициировав поправки в Основной закон страны. Пока этого не произойдет, де-юре Армения будет продолжать претендовать на часть Азербайджана, тем самым не признавая его территориальной целостность", - подчеркнул Андрей Петров.

Минусы слов Пашиняна

"С другой стороны, заявка на 29,8 тыс кв км – это скорее яркая фраза для информационной кампании, чем стартовая позиция для переговоров по делимитации. Армения не может требовать от Азербайджана, чтобы тот согласился на какую-то конкретную площадь соседа для старта делимитационных работ. Дело в том, что у Армении полностью не делимитирована граница с Турцией и наполовину не утверждены рубежи с Грузией (вплоть до того, что грузинские и армянские оценки протяженности границы разнятся на 28 км – на 12-14%). Выходит, что за счет азербайджанской территории Ереван хочет компенсировать то, что он недополучит от Турции и Грузии. Это явная манипуляция, с которой начинать переговоры по делимитации невозможно", - указал старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Какой именно окажется площадь Армении, выяснится только после того, как она делимитирует границу со всеми своими соседями. Итоговое число будет, конечно, в диапазоне известных с советских времен 29,8 тыс кв км, но не ровно столько, а плюс-минус десятки и даже сотни квадратных километров. Это неточная и примерная оценка площади АрмССР, ровного числа в территориальной теме просто не может быть. И Армения не может претендовать на то, чтобы ее площадь была ровно такой, как ей хочется, – вопрос территории необходимо решать по картам и по результатам разметки на земле, с которой согласятся обе стороны. Только когда этот процесс будет завершен со всеми соседями, власти Армении смогут сказать, сколько же квадратных километров в самом деле составляет их республика", - заключил Андрей Петров.