Армения поджигает Южный Кавказ

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Конфронтация Армении с Азербайджаном не прекращается не только на поле боя, но и в спорте. На днях в Ереване произошла вопиющая провокация - один из организаторов Чемпионата Европы по тяжелой атлетике поджег и похитил азербайджанский флаг во время церемонии открытия.

На церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в прошедшую пятницу на сцену выбежал мужчина, выхватил флаг Азербайджана и публично поджег его. Причем это был не какой-то городской сумасшедший, а сотрудник оргкомитета соревнования. Хотя нарушителя доставили в полицейский участок, его очень быстро выпустили.

Почему молчит Пашинян?

Никакой реакции со стороны руководства Армении на эту провокацию не поступило. Молчание властей и лично премьер-министра Никола Пашиняна вредит процессу примирения и поощряет негативные настроения армянских граждан в отношении Азербайджана. Пашиняну не хватает то ли авторитета, то ли мудрости руководства Баку, чтобы взять ситуацию в свои руки.

Напомню, что, когда в 2015 году в Баку проходили Европейские игры, спортсмены армянского происхождения свободно участвовали в соревнованиях. Во время награждения победителей-боксеров некоторые зрители начали освистывать армянина Манукяна - но президент Азербайджана Ильхам Алиев, лично выйдя наградить лучших спортсменов, поднял руку и быстро успокоил трибуны. Более того, в знак уважения с трибун тут же последовали аплодисменты. Алиев не только наградил Манукяна, но пожал его руку и похлопал по плечу.

К сожалению, подобной реакции мы не видим в администрации Пашиняна. Нашелся всего один смелый человек - депутат Овик Агазарян, который извинился за поступок своего земляка. Увы, даже его заявление не может откатить ситуацию назад. Азербайджанская команда в знак протеста снялась с чемпионата Европы.

Никакой реакции на практике Баку не дождался и от Международной федерации тяжелой атлетики. Были выражены солидарность и поддержка со стороны Европейской федерации тяжелой атлетики, это хорошо, но никаких санкций и штрафных мер спортивная евробюрократия не ввела, что говорит об очередном лицемерии в мире спорта.

Что будет с армяно-азербайджанским урегулированием?

Подобные инциденты лишь добавляют масла в огонь и мешают нормализации отношений Армении с Азербайджаном. Тем более что в последние дни и так обострилась ситуация на границе. В результате столкновений недельной давности у основания Лачинского коридора погибли семь военных двух стран. До этого армянские военные атаковали азербайджанские позиции в другом конце Лачинского коридора, тоже были жертвы. А сейчас Армения незаконно удерживает двоих заблудившихся азербайджанских военных, нарушая Женевские конвенции.

В прошлом году Алиев и Пашинян провели ряд встреч на международных площадках - под эгидой ЕС и России. Оба лидера заявили о готовности к нормализации отношений, Пашинян даже признал территориальную целостность Азербайджана. Но в итоге мы видим, что процесс тормозится. С декабря прошлого года армянские дипломаты отказываются участвовать в диалоге даже при посредничестве России.

Армения действует против России

Подобное поведение Еревана, надо сказать, вредит и интересам России. Ведь Россия заинтересована в мире на своих южных рубежах. Ереван как будто нарочно торпедирует процесс нормализации и открытия транспортных коридоров, которые сейчас особенно нужны Москве. И это не просто предположения, а факты. Приведем два примера. Во-первых, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, Армения заявила о желании ратифицировать Римский статут о МУС. во-вторых, в учениях НАТО будет принимать участие не только Сербия, но и Армения. МИД России уже запросил разъяснения у армянских партнеров.

Резюмируя, нужно подчеркнуть, что сожжение флага дополнительно провоцирует межнациональную рознь и мешает процессу нормализации. Что особенно вредно, когда руководство в Баку предпринимает шаги по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское государство и общество.