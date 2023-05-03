Пашинян призвал Армению принять реальность

Опубликовано: 20:54, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Жителям Армении необходимо как можно скорее принять реальность, признав, что Ереван должен - для сохранения страны - отказаться от территориальных претензий к соседям, заявил Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении призвал жителей республики к реалистичному взгляду на ситуацию в регионе и в частности на отношения с Азербайджаном и Турцией.

Он пояснил, что единственная гарантия безопасности для Армении - это всеобъемлющий мир, для которого нужны, во-первых, политическая воля, а во-вторых, параметры достижения мира. Первое, подчеркнул Никол Пашинян, у Еревана присутствует.

Что касается второго, то, подчеркнул глава правительства, такие параметры достижения мира могут оказаться и неприемлемы для народа. Однако в любом случае, уверен он, необходимо найти баланс между реальностью, приемлемостью и эмоциями.

Армения и страны региона

По словам Никола Пашиняна, Ереван должен публично полностью, раз и навсегда, отказаться от территориальных претензий, иначе Армения рано или поздно перестанет существовать как государство.

Политик также подчеркнул, что любое государство должно поддерживать нормальные отношения с другими странами своего региона.

Глава правительства прокомментировал и закрытие Турцией воздушного пространства для армянских самолетов: это, отметил он, представляет проблему, скорее, для Армении, чем для Турции.

Пашинян также констатировал, что власти Армении практически все время действовали на основе эмоций, хотя на самом деле надо исходить из экономических интересов.

О переговорах в США

Говоря о переговорах глав МИД Азербайджана и Армении, которые проходят сейчас в Вашингтоне, премьер отметил, что "на переговорном столе есть документ".

"В этом документе нет ничего нового, нет ничего, о чем я публично не говорил"

— Никол Пашинян

Политик уточнил, что никаких других комментариев по поводу хода переговоров он дать не может.

Глава правительства пояснил лишь, что дал поручение представителям Еревана в Вашингтоне вести переговоры свободно, опираясь при этом на озвучиваемые публично позиции. Он указал также, что будет рад подписать обсуждаемый документ.