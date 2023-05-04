Госдеп анонсировал финальный раунд переговоров Байрамова и Мирзояна

Опубликовано: 9:49, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Армении

Стартовавшие 1 мая в Америке переговоры между Азербайджаном и Арменией на уровне глав МИД подходят к завершению. Сегодня ожидается итоговый раунд.

Финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по мирному соглашению пройдет сегодня в Вашингтоне, следует из анонса, опубликованного на сайте Госдепартамента.

В нем говорится, что во встрече Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна примет участие глава ведомства Энтони Блинкен.

Переговоры стартуют в 13:45 по местному времени, то есть в 20:45 мск. Главный вопрос повестки - мирное соглашение.

Переговоры в Вашингтоне

Многодневные переговоры между главами азербайджанского и армянского внешнеполитических ведомств стартовали 1 мая с трехсторонней встречи с участием Блинкена, затем они продолжались в двустороннем формате.

Накануне армянский премьер заявил, что с радостью поставит подпись под документом, который находится на переговорном столе в Вашингтоне. Никол Пашинян призвал свой народ признать реальность (о необходимости чего неоднократно заявлял президент Азербайджана) и вместо эмоций руководствоваться пониманием того, что на самом деле принесет выгоды стране.