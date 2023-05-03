Опубликовано: 18:57, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели встречу с Джейком Салливаном. В ходе переговоров стороны обсуждали процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели переговоры с советником американского лидера по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Стороны затронули тему процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Байрамов заявил, что Баку заинтересован в установлении безопасности и мира на Южном Кавказе, а также отметил важность согласования и подписания мирного договора между странами.

Глава МИД АР призвал армянскую сторону не вмешиваться в процесс реинтеграции карабахских армян, подчеркнув, что это является внутренним вопросом Азербайджана.

Кроме того, он напомнил, что Ереван, взяв на себя обязательства, по-прежнему не вывел своих военных с территорий Азербайджана, что придает серьезную угрозу мирному процессу.

В свою очередь, Салливан отметил, что Вашингтон заинтересован в мире на Южном Кавказе и скорейшем завершении переговоров по мирному процессу.