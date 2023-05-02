Мирзоян встретился с Байрамовым в США вместо России

© Фото: МИД Азербайджана

Обсуждения мирного договора, начавшиеся накануне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Арлингтоне под Вашингтоном, "были весьма конструктивными", заявили высокопоставленные представители Госдепартамента.

Министры иностранных дел двух стран впервые собрались в США вместе на несколько дней, и госсекретарь страны Энтони Блинкен сначала провел отдельные встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, после чего все встретились в трехстороннем формате.

Встреча проходила в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца в Арлингтоне. До этого Байрамов и Мирзоян последний раз встречались в ноябре прошлого года в столице США, а затем должны были встретиться 23 декабря в Москве, однако министр иностранных дел Армении в последний момент отказался от участия во встрече.

Главными темами встречи стали вопросы безопасности в регионе, а также урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, США же возложили на себя обязательства по "содействию мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, напомнив, что США не устают повторять, что ключом к решению проблем для достижения прочного мира является прямой диалог, и выразил надежду, что обсуждения продолжатся в течение недели.

Также на условиях анонимности другой высокопоставленный чиновник Госдепартамента отметил, что Вашингтон "надеется и ожидает", что в течение недели представители Армении и Азербайджана "проведут прямые и откровенные обсуждение в поисках решения".

Цель США – не только предоставить место, где могут быть проведены двусторонние обсуждения, но и вместе провести реальную работу, чтобы добиться прогресса в достижении прочного мира, добавил чиновник.

Что касается позиции России в отношении диалога под руководством США, другой представитель Госдепа сказал, что будет разочарованием, если русские "отнесутся к этому негативно": самое главное - чтобы стороны могли связаться друг с другом, где бы это ни происходило - в Вашингтоне, Брюсселе или Москве, и главная цель американского внешнеполитического ведомства - прочный, сбалансированный и достойный мир между сторонами, добавил представитель Госдепа.

Итоги встречи в Вашингтоне

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров в первую очередь обратил внимание на политический символизм встречи. "На главном фото события Энтони Блинкен держит за руки Байрамова и Мирзояна вместо того, чтобы они пожимали друг другу руки на фоне госсекретаря США. Это фото буквально отображает ожидания Вашингтона от американского посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании: не давать Баку и Еревану контактировать напрямую, держать их на расстоянии друг от друга и контролировать диалог так, чтобы никакого сближения произойти не могло. США полностью удовлетворяет прежний формат "бесконечных" переговоров, гарантировавший дипломатическое присутствие американской политики на Южном Кавказе – и именно этот формат Вашингтон и стремится восстановить", - сказал он.

"Этот же формат полностью удовлетворяет Армению. Во-первых, стремясь затянуть урегулирование как можно больше, Ереван ищет любые возможности, чтобы не взаимодействовать с Баку на двусторонней основе, а только через посредника. Это позволяет ему вести диалог исключительно с посредником, а азербайджанскую сторону игнорировать. США такой расклад безусловно устраивает, поскольку обеспечивает им гарантию интереса Еревана в американском присутствии в регионе. Во-вторых, Вашингтон не требует от властей Армении выполнения их обязательств по существующим документам, а только формально призывает стороны к диалогу (не оставляя их, как сказано выше, тет-а-тет). Следовательно, в американском формате Армения может продолжать ничего не делать ни по выводу боевиков из Карабаха, ни по делимитации границы, ни по Зангезурскому коридору", - обратил внимание Андрей Петров.

"Стоит напомнить, что Россия в последнее время постоянно указывает властям Армении на необходимость практической работы по урегулированию отношений с Азербайджаном, то есть прекращения пассивно-агрессивной манеры сочинять жалобы на каждое происшествие в регионе и перехода от слов о настроенности на мир с Баку к делу. В том числе МИД РФ подчеркивал, что если Ереван обеспокоен ситуацией в Лачинском коридоре, он должен сам перестать ее нагнетать, то есть пытаться провозить в Карабахский экономический район Азербайджана запрещенные военные грузы и боевиков. В связи с этим неудивительно, что МИД Армении, согласившись на встречу Байрамова с Мирзояном, в качестве места встречи выбрал не Москву, а Вашингтон – Вашингтону не нужно, чтобы Ереван хоть что-то делал для урегулирования отношений с Баку", - подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"По этой причине не стоит ожидать, что встреча в США получит какое-то практическое продолжение. Азербайджан, разумеется, будет вести переговоры в любых форматах и на любых площадках, поскольку его задача – скорейшее решение всех оставшихся после войны вопросов вплоть до заключения мирного договора. Но реальная работа по их решению сегодня ведется не в Вашингтоне, а в самом регионе, на земле. 9 дней назад на въезде из Армении в Азербайджан по Лачинской дороге был установлен азербайджанский КПП, и уже девять дней в Карабах не ввозятся ни армянское оружие, ни мины, ни боевики. Пока Армения ищет пути для бездействия и пряток за спинами третьих стран, Азербайджан самостоятельно устраняет препятствия, лежащие на пути к стабильному мирному Южному Кавказу. Пусть Ереван хочет только имитировать переговоры и "посредники" поддерживают его в этом, но Баку в их игру играть не будет", - заключил Андрей Петров.