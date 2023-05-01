Главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры в пригороде Вашингтона

В эти минуты главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры о нормализации отношений. Они проходят под Вашингтоном в присутствии американского госсекретаря.
В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Они проходят в пригороде американской столицы при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.
Перед началом трехсторонней встречи американский госсекретарь отдельно пообщался с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.
Центральной темой разговора с армянским министром стало урегулирование между Ереваном и Баку, а также обстановка в Лачинском коридоре.
Детали переговоров с руководителем азербайджанского внешнеполитического ведомства на данный момент не сообщаются.