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Главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры в пригороде Вашингтона

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов
© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях
В эти минуты главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры о нормализации отношений. Они проходят под Вашингтоном в присутствии американского госсекретаря.

В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Они проходят в пригороде американской столицы при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Перед началом трехсторонней встречи американский госсекретарь отдельно пообщался с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Центральной темой разговора с армянским министром стало урегулирование между Ереваном и Баку, а также обстановка в Лачинском коридоре.

Детали переговоров с руководителем азербайджанского внешнеполитического ведомства на данный момент не сообщаются.

Мирзоян и Байрамов проведут переговоры в Вашингтоне

Мирзоян и Байрамов проведут переговоры в Вашингтоне

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