Главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры в пригороде Вашингтона

Опубликовано: 18:20, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях

В эти минуты главы МИД Азербайджана и Армении проводят переговоры о нормализации отношений. Они проходят под Вашингтоном в присутствии американского госсекретаря.

В США стартовали переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Они проходят в пригороде американской столицы при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Перед началом трехсторонней встречи американский госсекретарь отдельно пообщался с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Центральной темой разговора с армянским министром стало урегулирование между Ереваном и Баку, а также обстановка в Лачинском коридоре.

Детали переговоров с руководителем азербайджанского внешнеполитического ведомства на данный момент не сообщаются.