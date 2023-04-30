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Мирзоян и Байрамов проведут переговоры в Вашингтоне

Мирзоян и Байрамов проведут переговоры в Вашингтоне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Блинкен заявил Пашиняну, что диалог Еревана и Баку – это единственный путь к миру между двумя государствами. Сегодня с визитом в Вашингтон прибудут главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, которые обсудят мирное соглашение.

Госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, снова напомнив армянскому лидеру, что Вашингтон считает единственным путем достижения мира на Южном Кавказе прямой диалог между Баку и Ереваном, сообщила пресс-служба госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, а также заверил в сохраняющейся поддержке со стороны США. Госсекретарь подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе", - проинформировали в дипведомстве США, передает РИА Новости.

Сегодня в Вашингтоне ожидают с визитом главу МИД Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, которые проведут очередной раунд обсуждений проекта мирного соглашения между двумя странами.

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