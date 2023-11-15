Что такое Евразийский экономический союз: кому и зачем он нужен?

Рина Фельдман

Евразийский экономический союз - уникальное в своем роде региональное экономическое объединение, действующее на протяжении 8 лет. Простыми словами ЕАЭС - это соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в начале 2015 года между пятью странами. Как появился ЕАЭС, для чего он нужен и каковы его цели - рассказываем в этом материале.

Что такое ЕАЭС

Аббревиатура ЕАЭС расшифровывается как Евразийский экономический союз. ЕАЭС - это амбициозный экономический проект, призванный интегрировать экономики бывшего Советского союза. Основная цель ЕАЭС - создать единый рынок. У ЕАЭС есть собственные регулирующие органы:

Экономическая комиссия

Экономический совет

Межправительственный совет

Суд ЕАЭС.

В целом ЕАЭС и ЕС - похожие структуры с точки зрения экономики (ЕС - еще и политическое образование). ЕАЭС - активно развивающаяся система, созданная для государств постсоветского пространства. На сегодняшний день члены союза ЕАЭС:

Россия

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Армения

Самая крупная экономика ЕАЭС - Россия.

Цели ЕАЭС

ЕАЭС был создан для:

укрепления сотрудничества между странами-партнерами;

усиления экономической конкурентоспособности участников ЕАЭС;

стабильного развития государств-членов организации

роста уровня жизни всех, кто входит в ЕАЭС.

Добивается поставленных целей ЕАЭС с помощью:

координации экономической политики

устранения торговых барьеров

гармонизации (сглаживанию) всевозможных регулирований

модернизации экономики всех пяти стран-членов ЕАЭС

свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала между странами

обеспечения единой политики в сфере макроэкономики, транспорта, промышленности, таможни, технического регулирования и антимонопольного законодательства.

Как появился ЕАЭС?

С распадом СССР экономические связи между бывшими советскими республиками сохранялись, несмотря на политические разногласия. В рамках СНГ создать экономический союз не удалось, однако его необходимость была очевидна ввиду региональной близости и многолетних торговых контактов. В связи с этим на протяжении почти 20 лет бывшие советские республики сотрудничали в рамках всевозможных объединений, каждое из которых в итоге стало ступенькой на пути к созданию ЕАЭС.

В марте 1994 года идею создания Евразийского союза высказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Летом 1994 года разработан детальный план организации

В 1995 году Казахстан, Беларусь и Россия подписали Соглашение о Таможенном союзе, заложившее основу для экономического партнерства стран-членов.

В 2001 году появилось Евразийское экономическое сообщество, членами которого стали Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Просуществовало объединение до 2014 года.

Евразийский таможенный союз появился в 2010 году.

Единое экономическое пространство (общий рынок) появилось в 2012 году. Благодаря ему было обеспечено свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

В 2014 году было подписано соглашение о создании ЕАЭС. Тремя странами, образовавшими Евразийский экономический союз стали: Россия, Белоруссия и Казахстан. Армения присоединилась к ЕАЭС через день после создания организации, а Киргизия - в августе.

Чего добился ЕАЭС ?

За прошедшие восемь лет своего существования ЕАЭС добился значительных успехов:

С каждым годом товарооборот между странами-членами ЕАЭС растет

Наращивается товарооборот с международными партнерами, в том числе с ОАЭ, Китаем, Индией, Ираном, Кубой, африканскими странами.

ЕАЭС ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Индонезией, ОАЭ, Египтом и Китаем.

Вьетнам вступил в зону свободной торговли ЕАЭС в 2015 году.

Перспективы ЕАЭС

К середине десятилетия ЕАЭС планирует устранить существующие торговые барьеры, продолжить интеграцию, создать ряд общих рынков, в том числе нефтегазовый и рынок электроэнергии, улучшить инфраструктуру, повысить устойчивость структуры на фоне внешнеполитических шоков и рисков, а также расширить партнерство со странами по всему миру. В целом ЕАЭС достаточно перспективное экономическое объединение, развитие которого продолжается. Для того, чтобы укрепить свою роль на международном рынке странам-членам ЕАЭС предстоит преодолеть имеющиеся разногласия за счет осуществления единой повестки и развития собственных экономик.