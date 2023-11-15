Вестник Кавказа

Что такое Евразийский экономический союз: кому и зачем он нужен?

Рина Фельдман
Что такое Евразийский экономический союз: кому и зачем он нужен?
Евразийский экономический союз - уникальное в своем роде региональное экономическое объединение, действующее на протяжении 8 лет. Простыми словами ЕАЭС - это соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в начале 2015 года между пятью странами. Как появился ЕАЭС, для чего он нужен и каковы его цели - рассказываем в этом материале. 

Что такое ЕАЭС 

Аббревиатура ЕАЭС расшифровывается как Евразийский экономический союз. ЕАЭС - это амбициозный экономический проект, призванный интегрировать экономики бывшего Советского союза. Основная цель ЕАЭС - создать единый рынок. У ЕАЭС есть собственные регулирующие органы: 

  • Экономическая комиссия 
  • Экономический совет 
  • Межправительственный совет
  • Суд ЕАЭС. 

В целом ЕАЭС и ЕС - похожие структуры с точки зрения экономики (ЕС - еще и политическое образование). ЕАЭС - активно развивающаяся система, созданная для государств постсоветского пространства. На сегодняшний день члены союза ЕАЭС: 

  • Россия
  • Беларусь 
  • Казахстан
  • Киргизия
  • Армения

Самая крупная экономика ЕАЭС - Россия. 

Цели ЕАЭС

ЕАЭС был создан для: 

  • укрепления сотрудничества между странами-партнерами;
  • усиления экономической конкурентоспособности участников ЕАЭС;
  • стабильного развития государств-членов организации
  • роста уровня жизни всех, кто входит в ЕАЭС.  

Добивается поставленных целей ЕАЭС с помощью: 

  • координации экономической политики
  • устранения торговых барьеров  
  • гармонизации (сглаживанию) всевозможных регулирований 
  • модернизации экономики всех пяти стран-членов ЕАЭС 
  • свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала между странами
  • обеспечения единой политики в сфере макроэкономики, транспорта, промышленности, таможни, технического регулирования и антимонопольного законодательства. 

Как появился ЕАЭС?

С распадом СССР экономические связи между бывшими советскими республиками сохранялись, несмотря на политические разногласия. В рамках СНГ создать экономический союз не удалось, однако его необходимость была очевидна ввиду региональной близости и многолетних торговых контактов. В связи с этим на протяжении почти 20 лет бывшие советские республики сотрудничали в рамках всевозможных объединений, каждое из которых в итоге стало ступенькой на пути к созданию ЕАЭС. 

  • В марте 1994 года идею создания Евразийского союза высказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. 
  • Летом 1994 года разработан детальный план организации 
  • В 1995 году Казахстан, Беларусь и Россия подписали Соглашение о Таможенном союзе, заложившее основу для экономического партнерства стран-членов. 
  • В 2001 году появилось Евразийское экономическое сообщество, членами которого стали Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Просуществовало объединение до 2014 года. 
  • Евразийский таможенный союз появился в 2010 году. 
  • Единое экономическое пространство (общий рынок) появилось в 2012 году. Благодаря ему было обеспечено свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 
  • В 2014 году было подписано соглашение о создании ЕАЭС. Тремя странами, образовавшими Евразийский экономический союз стали: Россия, Белоруссия и Казахстан. Армения присоединилась к ЕАЭС через день после создания организации, а Киргизия - в августе. 

Чего добился ЕАЭС ?

За прошедшие восемь лет своего существования ЕАЭС добился значительных успехов: 

  • С каждым годом товарооборот между странами-членами ЕАЭС растет
  • Наращивается товарооборот с международными партнерами, в том числе с ОАЭ, Китаем, Индией, Ираном, Кубой, африканскими странами. 
  • ЕАЭС ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Индонезией, ОАЭ, Египтом и Китаем. 
  • Вьетнам вступил в зону свободной торговли ЕАЭС в 2015 году. 

Перспективы ЕАЭС 

К середине десятилетия ЕАЭС планирует устранить существующие торговые барьеры, продолжить интеграцию, создать ряд общих рынков, в том числе нефтегазовый и рынок электроэнергии, улучшить инфраструктуру, повысить устойчивость структуры на фоне внешнеполитических шоков и рисков, а также расширить партнерство со странами по всему миру. В целом ЕАЭС достаточно перспективное экономическое объединение, развитие которого продолжается. Для того, чтобы укрепить свою роль на международном рынке странам-членам ЕАЭС предстоит преодолеть имеющиеся разногласия за счет осуществления единой повестки и развития собственных экономик. 

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