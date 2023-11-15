Что такое Евразийский экономический союз: кому и зачем он нужен?

Что такое ЕАЭС
Аббревиатура ЕАЭС расшифровывается как Евразийский экономический союз. ЕАЭС - это амбициозный экономический проект, призванный интегрировать экономики бывшего Советского союза. Основная цель ЕАЭС - создать единый рынок. У ЕАЭС есть собственные регулирующие органы:
- Экономическая комиссия
- Экономический совет
- Межправительственный совет
- Суд ЕАЭС.
В целом ЕАЭС и ЕС - похожие структуры с точки зрения экономики (ЕС - еще и политическое образование). ЕАЭС - активно развивающаяся система, созданная для государств постсоветского пространства. На сегодняшний день члены союза ЕАЭС:
- Россия
- Беларусь
- Казахстан
- Киргизия
- Армения
Самая крупная экономика ЕАЭС - Россия.
Цели ЕАЭС
ЕАЭС был создан для:
- укрепления сотрудничества между странами-партнерами;
- усиления экономической конкурентоспособности участников ЕАЭС;
- стабильного развития государств-членов организации
- роста уровня жизни всех, кто входит в ЕАЭС.
Добивается поставленных целей ЕАЭС с помощью:
- координации экономической политики
- устранения торговых барьеров
- гармонизации (сглаживанию) всевозможных регулирований
- модернизации экономики всех пяти стран-членов ЕАЭС
- свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала между странами
- обеспечения единой политики в сфере макроэкономики, транспорта, промышленности, таможни, технического регулирования и антимонопольного законодательства.
Как появился ЕАЭС?
С распадом СССР экономические связи между бывшими советскими республиками сохранялись, несмотря на политические разногласия. В рамках СНГ создать экономический союз не удалось, однако его необходимость была очевидна ввиду региональной близости и многолетних торговых контактов. В связи с этим на протяжении почти 20 лет бывшие советские республики сотрудничали в рамках всевозможных объединений, каждое из которых в итоге стало ступенькой на пути к созданию ЕАЭС.
- В марте 1994 года идею создания Евразийского союза высказал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
- Летом 1994 года разработан детальный план организации
- В 1995 году Казахстан, Беларусь и Россия подписали Соглашение о Таможенном союзе, заложившее основу для экономического партнерства стран-членов.
- В 2001 году появилось Евразийское экономическое сообщество, членами которого стали Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия. Просуществовало объединение до 2014 года.
- Евразийский таможенный союз появился в 2010 году.
- Единое экономическое пространство (общий рынок) появилось в 2012 году. Благодаря ему было обеспечено свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
- В 2014 году было подписано соглашение о создании ЕАЭС. Тремя странами, образовавшими Евразийский экономический союз стали: Россия, Белоруссия и Казахстан. Армения присоединилась к ЕАЭС через день после создания организации, а Киргизия - в августе.
Чего добился ЕАЭС ?
За прошедшие восемь лет своего существования ЕАЭС добился значительных успехов:
- С каждым годом товарооборот между странами-членами ЕАЭС растет
- Наращивается товарооборот с международными партнерами, в том числе с ОАЭ, Китаем, Индией, Ираном, Кубой, африканскими странами.
- ЕАЭС ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Ираном, Индонезией, ОАЭ, Египтом и Китаем.
- Вьетнам вступил в зону свободной торговли ЕАЭС в 2015 году.
Перспективы ЕАЭС
К середине десятилетия ЕАЭС планирует устранить существующие торговые барьеры, продолжить интеграцию, создать ряд общих рынков, в том числе нефтегазовый и рынок электроэнергии, улучшить инфраструктуру, повысить устойчивость структуры на фоне внешнеполитических шоков и рисков, а также расширить партнерство со странами по всему миру. В целом ЕАЭС достаточно перспективное экономическое объединение, развитие которого продолжается. Для того, чтобы укрепить свою роль на международном рынке странам-членам ЕАЭС предстоит преодолеть имеющиеся разногласия за счет осуществления единой повестки и развития собственных экономик.