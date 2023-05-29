Зачем Армения запросила экстренное заседание ЕАЭС?

Армения запросила экстренные консультации в рамках ЕАЭС из-за того, что российская сторона отказывается принимать зараженные армянские фрукты и овощи. Для Еревана ЕАЭС - важнейший экспортный рынок. Получится ли у него сохранить доверительные отношения с Евразийским экономическим союзом и решить проблему?

Ереван негодует (хоть и был предупрежден о необходимости проведения расследований в отношении недобросовестных производителей) и, очевидно, желает, чтобы ЕАЭС разобралась, вынеся решение в пользу Армении.

Что не так с армянскими фруктами и овощами?

28 октября на сайте Россельхознадзора появилась информация о более 70 случаях ввоза зараженной плодоовощной продукции из Армении. Российский регулятор качества продуктов указывает на следующие карантинные объекты, признанные таковыми ЕАЭС:

западный цветочный трип - насекомое, снижающее урожайность овощных и плодовых культур.

восточная плодожорка - бабочка, которая уничтожает фруктовые деревья

вирус коричневой морщинистости плодов томата - опасное заболевание, которое способно уничтожить значительную часть урожая пасленовых.

вирус мозаики пепино - еще один вирус, наносящий серьезный вред урожаю томатов и баклажанов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По информации Россельхознадзора, всего было выявлено более 70 случаев обнаружения карантинных организмов, причем большая часть - в 20-х числах ноября. Как сообщает служба, соответствующие армянские структуры получили предупреждение и были призваны разобраться с ситуацией, однако никаких мер по решению проблемы предпринято не было. Для того чтобы не допустить попадания зараженной продукции на территорию России, российская таможня в последние дни разворачивает фуры с армянскими овощами и фруктами на КПП ”Верхний Ларс”.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как Армения решает проблему?

Наиболее разумным вариантом представляется фитосанитарная проверка продукции. Если все соответствует норме, то Армения могла бы предъявить надлежащие документы и результаты лабораторных исследований Россельхознадзору и российской таможне, а если нет, то разобраться с зараженной продукцией. Но Ереван по какой-то причине выбрал более сложный путь: созвать экстренное совещание Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. Министр экономики страны Ваган Керобян сообщил, что цель совещания - понять, какие изменения произошли в правилах ввоза продукции, из-за чего теперь армянские продукты не попадают в Россию. При этом Россельхознадзор четко указывает на то, по какой причине армянская продукция не соответствует фитосанитарным нормам ЕАЭС.

ЕАЭС и Армения

Учитывая такие сложности, так ли нужен Армении российский рынок? Однозначно нужен, ведь фактически речь идет не только о российском рынке, но и в целом о торговом пространстве ЕАЭС. Сообщение Россельхознадзора касалось карантинных объектов ЕАЭС, то есть зараженная продукция нежеланна не только в России, но и в других странах-членах экономического союза: Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Армения - член Евразийского экономического союза с 2015 года, то есть с момента начала работы международной организации, основу которой составляет скоординированная политика в различных отраслях экономики. В 2022 году Армения значительно нарастила экспорт в страны ЕАЭС, увеличив его почти в три раза. По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, товарооборот Армении и ЕАЭС за 9 месяцев 2023 достиг $5 млрд, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 48%.

Что касается овощей и фруктов - 94% всего экспорта Армении приходятся на ЕАЭС, из них более 90% отправляются в Россию. Вот почему рынок ЕАЭС чрезвычайно важен для Армении, и в первую очередь для ее плодоовощной продукции.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сможет ли Армения договориться с ЕАЭС?

На самом деле проблемы, которые обозначил Россельхознадзор в отношении армянской продукции, не новы. Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за 2023 год, подготовленному при содействии Евразийской экономической комиссии, основные угрозы плодоовощного сектора Армении следующие:

недостаточные возможности соблюдения и удовлетворения требований к качеству, устанавливаемых другими странами

масштабные нашествия вредителей и вспышки болезней сельскохозяйственных культур.

Евразийская экономическая комиссия, к которой обратился Ереван с просьбой о созыве экстренного совещания, имеет наднациональный статус, то есть не подчиняется государствам-членам ЕАЭС, а значит, Ереван может рассчитывать на непредвзятое рассмотрение своей проблемы.

Скорее всего, Армении все-таки придется обратить внимание на качество продукции, а также предоставить российской стороне результаты фитосанитарного контроля. По сути, нынешняя ситуация аналогична той, которая сложилась в конце 2020- начале 2021 года, когда в Россию был запрещен ввоз помидоров из Армении. В течение двух месяцев запрет был снят после предъявления необходимой документации, и Армения продолжила экспортировать продукцию в Россию.