Опубликовано: 20:00, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Что скрывает истерика Никола Пашиняна на заседании ЕАЭС в Москве? Мотивы армянского премьера обсуждают Фархад Ибрагимов и Гия Саралидзе.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил истерику на саммите ЕАЭС в Москве. В результате между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым произошла перепалка.

Что стоит за поведением главы армянского правительства, разбирались в программе «ГЛАВНОЕ» эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов и историк, журналист и телерадиоведущий Гия Саралидзе.

«ГЛАВНОЕ» - новый проект «Вестника Кавказа». Фархад Ибрагимов и Гия Саралидзе обсуждают события недели, произошедшие в России и за ее пределами.