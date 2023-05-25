Путин, Алиев и Пашинян провели переговоры в Кремле

Опубликовано: 23:38, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели в четверг вечером встречу в Кремле. Она длилась около 20 минут.

В Москве завершилась трехстороння встреча с участием лидеров России, Азербайджана и Армении. Она длилась около 20 минут.

В преддверии переговоров президент РФ Владимир Путин отдельно пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Открывая трехстороннюю встречу, глава российского государства подчеркнул, что именно в этом формате сторонам удалось многого добиться, и осенью 2020 года были не только прекращены боевые действия, но затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы.

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых еще достаточно, все-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений – это работа по транспортным коммуникациям",

– сказал Путин.

Он констатировал, что между сторонами по-прежнему существует ряд неурегулированных вопросов, подчеркнув при этом, что они носят чисто технический характер.

"Мы подробно обсуждали тоже эту тему. Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой и на наш взгляд, – имею в виду всех нас троих, Премьер-министра Армении и Президента Азербайджана, и по моему мнению, – это преодолимые препятствия",

– поведал президент РФ.

Он отметил, что в связи с этим стороны договорились провести на следующей неделе трехстороннюю встречу уровне вице-премьеров, на которой будут обсуждаться вопросы, которые все еще не решены.

"Мне кажется, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что не решенные до сих пор вопросы будут решены",



– обратил внимание российский лидер.