Ильхам Алиев: есть серьезные предпосылки для нормализации отношений Азербайджана и Армении

Опубликовано: 16:57, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

На сегодня сложились серьезные предпосылки для нормализации отношений между Баку и Ереваном на базе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Москве в преддверии трехсторонней встречи.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии серьезных предпосылок для нормализации армяно-азербайджанских отношений. Тему он поднял в своем выступлении на заседании Высшего совета Евразийского экономического союза.

"Сотрудничество Азербайджана со странами-членами ЕврАзЭС, за исключением Армении, успешно развивается на протяжении 30 лет. Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана", - напомнил он.

Азербайджан и ЕАЭС

"Хотел бы проинформировать коллег, что товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС вырос в прошлом году на 31% и составил $4,7 млрд. В январе-апреле этого года взаимная торговля выросла еще на 38%. В прошлом году доля стран-членов ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота", - подчеркнул глава государства.

Транзитные возможности Азербайджана

"Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей: Восток-Запад и Север-Юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии, в количестве более 50 судов. Морской порт Алят, рассчитанный на транспортировку 15 млн т грузов, будет в ближайшее время модернизирован, объем грузоперевалки достигнет 25 млн т, что особенно важно с учетом того, что большой рост грузоперевозок через Азербайджан наблюдается в последнее время", - указал Ильхам Алиев.

"В Баку несколько лет функционирует современная судостроительная верфь, которая может изготавливать любой тип судов. Рад сообщить, что возможности судостроения Азербайджана сегодня также предоставлены нашим соседям по Каспию, и уже ведутся переговоры и активная работа по размещению заказов наших соседей по Каспию на судостроительном заводе в Баку", - заявил президент.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс обеспечивает выход в Европу, а также к средиземноморским портам Турции. Азербайджан является важным участником транспортного коридора "Север-Юг". Мы инициировали также создание Зангезурского коридора, который не только свяжет основную частью страны с ее Нахчыванской Автономной Республикой, но и станет частью международных железнодорожных маршрутов", - сообщил глава государства.

"В Азербайджане функционирует восемь международных аэропортов, два из которых – в Физули и Зангилане, на освобожденных от оккупации землях – построены в последние два года. Девятый международный аэропорт строится в освобожденном Лачине и будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Наша страна обладает одним из самых крупных воздушных грузовых флотов в регионе, с грузооборотом более 500 тыс т в год", - отметил он.

Рост экономики Азербайджана

"Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость и рост на протяжении почти всего периода независимости. Мы добились полной экономической независимости, что является важным фактором возможности проводить независимый политический курс, что мы успешно и делаем", - сказал Ильхам Алиев.

"Около четырех лет Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения, которое объединяет 120 государств и является вторым по численности международным институтом после ООН. Экономика Азербайджана самодостаточна и не нуждается в поддержке извне. За последние 20 лет ВВП нашей страны вырос более чем в 3 раза. Уровень бедности сократился с почти 50% до 5%. Внешний долг находится на уровне менее 9% ВВП и снижается из года в год. Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в 10 раз", - обратил внимание глава государства.

Диверсификация экспорта

Ильхам Алиев сообщил, что на сегодняшний день одной из главных экономических задач Азербайджана является диверсификация экспорта. "Что касается диверсификации экономики, то этот вопрос решается успешно, большая часть экономики Азербайджана формируется уже в несырьевом секторе. Что касается нашего экспорта, тут нам еще надо активно работать для того, чтобы увеличить экспорт несырьевого сектора", - отметил он.

"Хотя уровень безработицы и составляет всего 5%, демографический рост – а население Азербайджана за последние 30 лет выросло с 7 млн до 10 млн человек – требует активных усилий по созданию новых рабочих мест. Конечно же, мы рассчитываем укреплять наше активное взаимодействие со странами-членами ЕврАзЭС, как в двустороннем формате, что мы успешно делаем, так и в многостороннем формате", - сказал азербайджанский лидер.

"Как уже было отмечено, я впервые участвую в работе саммита ЕврАзЭС, хотя с главами государств-членов ЕврАзЭС мы встречаемся регулярно в рамках саммитов СНГ и в двустороннем формате. Поэтому, хотя я и впервые участвую как гость, я наверняка здесь не гость. Мы сегодня уже имели возможность пообщаться, наше общение будет продолжено. Хотел бы в заключение выразить благодарность вам, Владимир Владимирович, за приглашение, а также всем коллегам за то, что это приглашение было поддержано", - заключил президент Азербайджана.