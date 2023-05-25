Опубликовано: 11:38, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

В Кремле сообщили, что Ильхам Алиев впервые примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Там отметили важность визита Ильхама Алиева в Москву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, также в онлайн-формате примут участие президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил важность визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву и его участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он напомнил, что глава республики примет участие в данном мероприятии впервые.

Также, как заявил представитель Кремля, в формате видеоконференции участие примут узбекский лидер Шавкат Мирзиеев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Заседание возглавит Владимир Путин.

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с членами ЕАЭС

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что внешнеэкономическая стратегия Азербайджана остается прежней: развивать со всеми партнерами, включая страны ЕАЭС, взаимовыгодные экономический отношения на двусторонней основе.

"С ЕАЭС как организацией Азербайджан имеет общие границы: с Россией на суше, с Казахстаном через Каспийское море. В перспективе, если отношения будут развиваться, можно будет говорить и о границе с Арменией. Конечно же, со всеми членами ЕАЭС, кроме Армении, у Азербайджана очень тесные экономические контакты, и в любом случае основной рынок для азербайджанской ненефтяной продукции – в первую очередь Россия, затем Казахстан", - сказал он.

"Участие президента Ильхама Алиева в заседании Высшего евразийского экономического совета дает возможность, во-первых, напрямую узнать, как идет развитие событий внутри организации, во-вторых, получить дополнительную площадку для встречи с лидерами стран ЕАЭС. При этом надо учитывать, что Азербайджан дистанцируется от интеграционных процессов, желая развивать отношения на двусторонней основе с каждым государством отдельно. Это не означает, что республика не желает сотрудничать, к примеру, она является наблюдателем организации ШОС", - добавил Ровшан Ибрагимов.

"В принципе, эффективное взаимодействие и так налажено. В соответствии с тем, что Азербайджан имеет интерес развития отношений в двустороннем порядке, с ним так и сотрудничают страны-члены ЕАЭС. Возможно, в перспективе то же самое мы будем наблюдать и в случае с Арменией, с которой на данный момент отношения нулевые", - заключил экономист.