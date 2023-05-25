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Ильхам Алиев прилетел в Москву

Ильхам Алиев прилетел в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в российскую столицу. Он примет участие в трехсторонних переговорах глав России, Азербайджана и Армении. В аэропорту его встретил Михаил Галузин.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев прилетел в Москву с официальным визитом. Самолет с главой республики приземлился в международной воздушной гавани Внуково-2.

В московском аэропорту Ильхама Алиева встречали замруководителя российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и другие официальные лица. Он прибыл в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Напомним, в Москве сегодня пройдут трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана, а также премьера Армении в рамках процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.

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