Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Опубликовано: 16:31, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин отправил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, отмечаемому 28 мая, в котором отметил: дружба народов двух стран будет крепнуть и развиваться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости страны.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня Независимости.

Ваша страна добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях. Азербайджан пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов международной повестки дня. Российско-азербайджанские отношения вышли на уровень союзнического взаимодействия, динамично развивается конструктивное двустороннее сотрудничество на различных направлениях.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса партнерских связей на благо наших дружественных народов.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам - счастья и процветания", - говорится в поздравлении российского лидера.