Кремль ждет результатов на встрече Путина, Алиева и Пашиняна

Опубликовано: 16:00, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую 25 мая встречу лидеров Азербайджана и Армении в Москве. По словам представителя Кремля, российские власти рассчитывают на ее результативность.

Российская сторона рассчитывает на то, что встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая запланирована на 25 мая в Москве, будет результативной.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Report.

"Мы рассчитываем, что будут контакты с Путиным. Ведется подготовка"

— Дмитрий Песков

Сотрудничество СМИ России и Азербайджана

Представитель Кремля также прокомментировал сотрудничество между российскими и азербайджанскими журналистами. Он подчеркнул, что это важный элемент двустороннего взаимодействия.

По словам Пескова, Кремль рассчитывает, что это сотрудничество будет наращиваться.

Напомним, сегодня в российской столице проходит круглый стол "Россия-Азербайджан: актуальные вопросы сотрудничества медиа".

Москва закрепит прогресс в диалоге Баку и Еревана

Старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров выразил надежду, что на трехсторонней встрече Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна будут закреплены в виде нового соглашения договоренности, достигнутые ранее между министрами и руководителями Азербайджана и Армении на встречах в Вашингтоне, Брюсселе и Москве.

"За месяц, прошедший с установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, стороны успели договориться о многом. В первую очередь руководство Армении окончательно согласилось признать территориальную целостность Азербайджана, без всяких оговорок включив в нее и Карабахский экономический район, и азербайджанские анклавы, расположенные внутри армянской территории. На брюссельской встрече даже была прописана площадь двух республик, исходя из которой они будут проводить делимитацию границы. Накануне Никол Пашинян объявил о закрытии сепаратистского проекта в Карабахе и отказе Еревана от участия в судьбе карабахских армян. Это огромный прогресс в переговорах, и его необходимо закрепить юридически", - сказал он.

"Кроме того, согласно официальным заявлениям, полуофициальным намекам и утечкам, у Еревана появилась готовность выполнить свою часть обязательств по строительству Зангезурского коридора. В Брюсселе Пашинян согласился даже на составление расписания строительных работ, за соблюдением которого будут следить его западные спонсоры. Такое расписание тоже можно было бы согласовать и подписать в Москве, с учетом, что по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года безопасность на армянском участке Зангезурского коридора должны обеспечивать сотрудники ФСБ. России принципиально важен запуск этого международного маршрута грузоперевозок, и Владимир Путин, скорее всего, уделит данной теме первостепенное внимание на переговорах, тем более что стартовые документы по процессу разблокирования коммуникаций были подписаны 11 января 2021 года тоже в Москве", - напомнил Андрей Петров.

"Можно быть уверенным в том, что тот или иной серьезный документ по армяно-азербайджанскому урегулированию обязательно будет подписан в Москве 25 мая. Кремль видит, как Запад пытается перетянуть на себя инициативу в послевоенных процессах на Южном Кавказе, а режим Никола Пашиняна откровенно подыгрывает в этом Брюсселю и Вашингтону. При этом Россия остается единственным эффективным посредником в урегулировании, заинтересованным в самом по себе достижении мира в регионе, а не в геополитической борьбе с крупными конкурентами. Удержать лидирующую позицию в нормализации отношений Азербайджана и Армении является и национальным интересом России, и необходимостью для Южного Кавказа. Никол Пашинян, конечно, будет сопротивляться, но в присутствии союзников Владимира Путина и Ильхама Алиева он будет в максимально слабой позиции", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".