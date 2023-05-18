Пашинян намерен встретиться с Ильхамом Алиевым в Москве

Опубликовано: 14:34, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Армянский премьер сообщил, что переговоры лидеров РФ, Азербайджана и Армении пройдут в Москве в трехстороннем формате 25 мая. Завтра в российской столице встречаются главы МИД трех стран.

Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении пройдет ровно через неделю в Москве. Об этом сообщил сам Никол Пашинян.

Переговоры состоятся при посредничестве российского лидера Владимира Путина, добавил премьер.

"С российской стороны мы получили предложение о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне при посредничестве президента России 25 мая. Мы приняли это предложение"

— Никол Пашинян

Глава правительства также напомнил, что в первый день лета в Кишиневе планируется пятисторонняя встреча, в которой, кроме глав Азербайджана и Армении, будут участвовать президент Франции, германский канцлер и председатель Евросовета. Переговоры в том же составе могут пройти в октябре в Гранаде.

Напомним, предыдущая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля 14 мая. На ней глава армянского правительства фактически признал, что площадь Азербайджанской Республики составляет 86600 кв км, то есть вместе с Карабахским экономическим районом. Очередная такая встреча планируется на июль.