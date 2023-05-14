Алиев и Пашинян в Брюсселе сблизили позиции по Зангезурскому коридору

Опубликовано: 19:55, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Брюсселе завершилась длившаяся несколько часов встреча глав Азербайджана и Армении, а также председателя Евросовета. На переговорах Ильхам Алиев и Никол Пашинян сблизили позиции по вопросу Зангезурского коридора.

Трехсторонняя встреча президента Азербайджана, премьер-министра Армении и председателя Евросовета завершилась в Брюсселе. Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Шарль Мишель разговаривали более 4 часов.

По итогам встречи к журналистам вышел один Мишель. Он рассказал о том, как прошли переговоры и каких результатов достигли лидеры Азербайджана и Армении.

Алма-Атинская декларация

По его словам, Алиев и Пашинян подтвердили, что взаимно признают территориальную целостность Армении и Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, территория Армении определена в 29,8 тыс кв км, Азербайджана - 89,6 тыс кв км.

Зангезурский коридор и границы

Председатель Евросовета сообщил также, что в ходе переговоров сторонам удалось сблизились позиции по восстановлению железнодорожного сообщения в Нахчыван через Армению, то есть по Зангезурскому коридору. Предстоит обсуждение процедурных моментов.

Далее, Баку и Ереван достигли договоренности о возобновлении двусторонних встреч, посвященных делимитации границ.

Гуманитарные вопросы

Мишель анонсировал проведение в ближайшие недели обмена задержанными. Других деталей он не уточнил.

Карабахский экономический район Азербайджана

Говоря об этнических армянах, проживающих в Карабахском экономическом районе АР, председатель Евросовета назвал их "армянами, проживающими в бывшей Нагорно-карабахской автономной области".

В целом в контексте этой темы Мишель говорил лишь об открытом диалоге Баку с данной группой, об их правах и безопасности.

Новые встречи

Мишель также заверил, что ЕС стремится добиться устойчивого мира между двумя странами, и поэтому Брюссель готов устраивать встречи в таком количестве, которое понадобится Азербайджану и Армении. Следующие переговоры, добавил он, запланированы на июль.

Пост, кратко подытоживающий переговоры, оставил европейский дипломат и на своей странице в соцсети.

"ЕС стремится помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющей нормализации. Мы будем продолжать содействовать их совместным усилиям"

— Шарль Мишель