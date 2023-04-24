Опубликовано: 21:09, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Полный текст Алма-атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 года в Казахстане главами одиннадцати суверенных государств, содержащей цели и принципы Содружества Независимых Государств, а также констатировавшей тот факт, что СССР прекратил свое существование.

Публикуем полный текст Алма-атинской декларации 1991 года, размещенной на сайте Исполнительного комитета СНГ.

АЛМА-АТИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Независимые Государства

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина,

стремясь построить демократические правовые государства, отношения между которыми будут развиваться на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой, экономических и любых других методов давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и свобод человека, включая права национальных меньшинств, добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных принципов и норм международного права;

признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ;

считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечает коренным интересам народов и служит делу мира и безопасности;

осознавая свою ответственность за сохранение гражданского мира и межнационального согласия;

будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании Содружества Независимых Государств,

заявляют о нижеследующем:

Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием.

В целях обеспечения международной стратегической стабильности и безопасности будет сохранено объединенное командование военно-стратегическими силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и (или) нейтрального государства.

Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств - членов бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.

Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.

С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических Республик прекращает свое существование.

Государства - участники Содружества гарантируют в соответствии со своими конституционными процедурами выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза ССР.

Государства - участники Содружества обязуются неукоснительно соблюдать принципы настоящей Декларации.

Президент Азербайджанской Республики А.Муталибов

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев

Президент Российской Федерации (РСФСР) Б.Ельцин

Президент Республики Узбекистан И.Каримов

Председатель Верховного Совета Республики БеларусьС.Шушкевич

Президент Республики Молдова М.Снегур

Президент Туркменистана С.Ниязов

Президент Украины Л.Кравчук

Президент Республики Армения Л.Тер-Петросян

Президент Республики Кыргызстан А.Акаев

Президент Республики Таджикистан Р.Набиев

Алма-Ата.

21 декабря 1991 г.