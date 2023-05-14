Песков: трехсторонние заявления безальтернативны для армяно-азербайджанского урегулирования

Опубликовано: 16:25, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что дальнейшее урегулирование азербайджано-армянских отношений должно так же, как и прежде, протекать исключительно на базе трехсторонних договоренностей.

Трехсторонние заявления, подписанные ранее президентом РФ, азербайджанским президентом и армянским премьером, по-прежнему представляют собой не имеющую альтернативы основу для послевоенного урегулирования между АР и РА, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Говоря о взаимных отношениях Москвы и Еревана, он признал существование некоторых чувствительных тем.

В то же время представитель президента напомнил, что РФ полностью придерживается заключенных ранее тремя сторонами договоренностей и исходит из их безальтернативности для дальнейшего армяно-азербайджанского урегулирования.

"И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих"

— Дмитрий Песков