Песков: трехсторонние заявления безальтернативны для армяно-азербайджанского урегулирования

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что дальнейшее урегулирование азербайджано-армянских отношений должно так же, как и прежде, протекать исключительно на базе трехсторонних договоренностей.
Трехсторонние заявления, подписанные ранее президентом РФ, азербайджанским президентом и армянским премьером, по-прежнему представляют собой не имеющую альтернативы основу для послевоенного урегулирования между АР и РА, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.
Говоря о взаимных отношениях Москвы и Еревана, он признал существование некоторых чувствительных тем.
В то же время представитель президента напомнил, что РФ полностью придерживается заключенных ранее тремя сторонами договоренностей и исходит из их безальтернативности для дальнейшего армяно-азербайджанского урегулирования.
"И для того чтобы выйти на урегулирование, нужно идти по дороге выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты на троих"
— Дмитрий Песков