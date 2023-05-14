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В Брюсселе стартовала встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля

В Брюсселе стартовала встреча Алиева, Пашиняна и Мишеля
В столице Бельгии стартовала трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча находящегося с рабочим визитом в Брюсселе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Ранее сегодня глава азербайджанского государства, который со вчерашнего дня находится с рабочим визитом в Брюсселе, провел двухстороннюю встречу с Шарлем Мишелем.

В ходе встречи обсуждались события, произошедшие в последние месяцы в отношениях между двумя закавказскими республиками, вашингтонские переговоры, а аткже ситуация на азербайджано-армянской границе.

Ожидается, что стороны будут обсуждать проект мирного договора между Баку и Ереваном.

Напомним, в последний раз Алиев и Пашинян встречались на полях Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года.

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