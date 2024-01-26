Кто такой Ираклий Гарибашвили?

Правящая партия "Грузинская мечта" выбрала нового председателя – экс-премьера Ираклия Гарибашвили, проработавшего на посту главы Кабмина три года. Кто такой Гарибашвили, кто его привел в политику и что сумел сделать бывший премьер Грузии - рассказываем в этом материале.

Ираклий Гарибашвили взошел на политический Олимп Грузии стремительно. За относительно недолгий срок пребывания в должности премьера он сумел укрепить отношения с Евросоюзом, при этом не потеряв связь с Россией.

Как Ираклий Гарибашвили оказался на примьерском посту?

Ираклий Тариелович Гарибашвили родился в Тбилиси. Детальной информации о школьных годах Гарибашвили нет, кроме того, что он занимался кикбоксингом и окончил школу на отлично. Про родителей Гарибашвили тоже ничего не известно, кроме того, что его отец жил и работал в небольшом кахетинском городе Дедоплис-Цкаро.

Высших образований у Гарибашвили два: одно он поучил по специальности ”международное право” в Тбилисском госуниверситете, а второе - в парижской Сорбонне, где он учился в 2002- 2004 годы. По словам отца, Тариела Гарибашвили, деньги на то, чтобы отправить Ираклия на учебу во Францию собирали все друзья. Живя в Париже, Гарибашвили подрабатывал официантом и помогал семье.

В 2001-2002 годах Гарибашвили проходил практику в комитете иностранных дел парламента Грузии, а в 2004 году работал менеджером отдела закупок в ”Карту-Групп” - компании Бидзины Иванишвили. Через 10 лет, представляя грузинской публике своего преемника на посту премьер-министра, Иванишвили расскажет, что познакомился с Гарибашвили именно в отделе закупок компании, когда покупал французский вертолет.

В 2005-2012 годах Гарибашвили руководил благотворительным фондом ”Карту”, а с 2007 по 2012 год был членом правления ”Карту-Банка”.

В 2012 году он становится членом-учредителем партии ”Грузинская мечта”, инициатором и главным спонсором создания которой выступил Бидзина Иванишвили.

В 2012 -2013 годах Гарибашвили был министром внутренних дел Грузии.

В 2013 году утвержден премьер-министра Грузии после выдвижения его в качестве кандидата Бидзиной Иванишвили. Руководящую должность он занимал три года, а затем вернулся в бизнес.

В 2019 году стал политсекретарем ”Грузинской мечты”.

С 2019 по 2021 год Гарибашвили - министр обороны Грузии.

С 2021 по 2024 - второй премьерский срок.

Ираклий Гарибашвили - пророссийский политик?

41-летний Ираклий Гарибашвили зарекомендовал себя как политик консервативного толка, не чуждый центризму. Благодаря ему Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, однако при этом непростые отношения с Россией испорчены не были. Гарибашвили удалось соблюсти баланс между европейскими, азиатскими и американскими партнерами и не навредить российским связям. Более того, именно при премьере Гарибашвили Россия приняла решение восстановить авиасообщение с Грузией. В свою очередь Грузия, несмотря на давление западных союзников, отказалась вводить санкции против Российской Федерации.

Едва ли можно назвать Гарибашвили пророссийским политиком в классическом понимании: за все время премьерства он ни разу не встречался с Владимиром Путиным и не ездил с официальным визитом в Россию. Тем не менее в политику Гарибашвили попал с подачи Бидзины Иванишвили, который сам будучи премьер-министром отказался от радикального подхода в отношении России. Кроме того, еще в 2014 году, во время первого срока на посту премьер-министра, Гарибашвили заявил о необходимости налаживания связей с РФ.

Что сделал Гарибашвили в Грузии?

Премьер-министр Гарибашвили провел ряд реформ, многие из которых были необходимы для того, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Кроме того, он способствовал развитию международных контактов страны с партнерами со всего мира.

На сегодняшний день Гарибашвили - один из самых популярных политиков в современной Грузии: по данным опроса общественного мнения среди граждан страны, проведенным Международным республиканским институтом, рейтинг одобрения бывшего премьер-министра составляет 43%.

Что сделал Гарибашвили на Южном Кавказе?

В отношении конфликта Армении и Азербайджана Гарибашвили, будучи премьером, занимал нейтральную позицию, призывая стороны к миру и разрешению споров. В сентябре 2021 года Ираклий Гарибашвили, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о готовности официального Тбилиси выступить в качестве посредника в налаживании связей между Азербайджаном и Арменией.

Гарибашвили не раз подчеркивал, что правительство Грузии стремится к установлению прочного мира в южнокавказском регионе, и в октябре 2023 года снова напомнил о том, что его страна готова содействовать примирению Армении и Азербайджана.

Будучи премьер-министром Грузии Гарибашвили неоднократно встречался как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьером Армении Николом Пашиняном. На сегодняшний день у Грузии прочные и плодотворные отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.

Семья Гарибашвили

Жена Гарибашвили - Нунука Тамазашвили. У супругов четверо детей: сыновья Николоз, Андриа и Гавриил, и дочь Нино. Старший сын, Николоз, в 2022 году поступил в американскую бизнес-школу при Пенсильванском университете.