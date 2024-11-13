Вестник Кавказа

Наставника футбольной сборной могут уволить в Азербайджане

Фернанду Сантуш
© Фото: сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
В АФФА обсудят перспективы нахождения португальского специалиста на посту наставника азербайджанской сборной по футболу. Он возглавляет команду всего шесть месяцев.

Исполком АФФА на декабрьском заседании обсудит ситуацию вокруг главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Как отмечается, Фернанду Сантуш может быть уволен со своего поста в связи с неудовлетворительными результатами национальной команды в Лиге наций.

Сантуш возглавил сборную минувшим летом. Стороны заключили трехлетний контракт с возможностью продления еще на год.

Лига наций

В минувшем розыгрыше турнира Азербайджан с очком финишировал на последнем месте в группе C1. Победителем квартета стала Швеция, набравшая 16 очков. На второй строчке расположилась Словакия, в активе которой 13 очков. Третьей с 4 очками стала Эстония.

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