Лига наций: Азербайджан уступил Швеции, Грузия – Чехии

Сборные Азербайджана и Грузии проводили сегодня свои матчи в рамках Лиги наций в гостях. Обе команды потерпели поражения.

Вечером 19 ноября состоялись очередные матчи Лиги наций с участием сборных Азербайджана и Грузии.

Азербайджанская национальная команда играла сегодня на выезде со Швецией, а Грузия встречалась в гостях с Чехией.

Швеция – Азербайджан

Матч сборных Швеции и Азербайджана проходил в Стокгольме. Победу со счетом 6:0 одержали хозяева.

Голами в составе шведской сборной отметились всего два игрока – полузащитник Деян Кулусевски (10-я и 57-я минуты) и нападающий Виктор Дьокереш (26-я, 37-я, 58-я и 70).

Грузия – Чехия

Встреча чешской и грузинской национальных команд состоялась в Праге. Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте – отличился чешский полузащитник Павел Шулц. На 24-й минуте нападающий Адам Гложек увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 60-й минуте грузинский форвард Жорж Микаутадзе сократил отставание в счете, однако на большее гостей не хватило.