Армению обыграла Латвию в Лиге наций

Сборная Армении играла сегодня на выезде с командой Латвии. Встреча проходила в Риге и завершилась победой гостей.
В Риге 17 ноября состоялся матч Лиги наций между сборными Латвии и Армении по футболу. Победу со счетом 2:1 одержала армянская национальная команда.
У Армении отличились полузащитник Эдуард Сперцян (48-я минута) и нападающий Артур Миранян (74-я). В составе Латвии голом отметился нападающий Робертс Улдрикис (70-я).
В параллельной встрече Северная Македония переиграла Фарерские острова со счетом 1:0.
Турнирная таблица
Первое место в группы 4 Лиги С заняла Северная Македония, набравшая 16 очков. Армения с 7 очками расположилась на второй строчке. Третье место заняли Фарерские острова (6 очков), четвертое – Латвия (4 очка).