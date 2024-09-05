Вестник Кавказа

Армению обыграла Латвию в Лиге наций

Армению обыграла Латвию в Лиге наций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Армении играла сегодня на выезде с командой Латвии. Встреча проходила в Риге и завершилась победой гостей.

В Риге 17 ноября состоялся матч Лиги наций между сборными Латвии и Армении по футболу. Победу со счетом 2:1 одержала армянская национальная команда.

У Армении отличились полузащитник Эдуард Сперцян (48-я минута) и нападающий Артур Миранян (74-я). В составе Латвии голом отметился нападающий Робертс Улдрикис (70-я).

В параллельной встрече Северная Македония переиграла Фарерские острова со счетом 1:0.

Турнирная таблица

Первое место в группы 4 Лиги С заняла Северная Македония, набравшая 16 очков. Армения с 7 очками расположилась на второй строчке. Третье место заняли Фарерские острова (6 очков), четвертое – Латвия (4 очка).

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