С временным наставником футбольной сборной определились в Армении

В Армении продолжают подбирать специалиста на пост главного тренера национальной сборной по футболу. В ближайших матчах ее будет тренировать местный наставник.

Руководить сборной Армении по футболу в ближайших матчах будет местный специалист Сурен Чахарян. Об этом рассказали в Федерации футбола республики.

"В ноябрьских матчах сборной будет руководить тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер"

– глава ФФА Армен Меликбян

Руководитель федерации подчеркнул, что в настоящее время они ведут переговоры с потенциальными кандидатами. При этом он не уточнил, из каких стран эти специалисты.

"Это специалисты разного калибра, и пока я воздержусь от разъяснений, чтобы не навредить переговорному процессу"

– глава федерации

Напомним, пост главного тренера армянской сборной стал вакантным в середине октября. Предыдущий наставник Александр Петраков покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами.

По итогам четырех туров Армения располагается на втором месте в группе 4 Лиги С, имея в своем активе 4 очка. Третью строчку занимает Латвия, которая имеет такое же количество очков, но уступает армянской команде по дополнительным показателям. Лидером квартета по-прежнему является Северная Македонии (10 очков). Замыкают группу Фарерские острова (3 очка).