С временным наставником футбольной сборной определились в Армении

Руководить сборной Армении по футболу в ближайших матчах будет местный специалист Сурен Чахарян. Об этом рассказали в Федерации футбола республики.
"В ноябрьских матчах сборной будет руководить тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер"
– глава ФФА Армен Меликбян
Руководитель федерации подчеркнул, что в настоящее время они ведут переговоры с потенциальными кандидатами. При этом он не уточнил, из каких стран эти специалисты.
"Это специалисты разного калибра, и пока я воздержусь от разъяснений, чтобы не навредить переговорному процессу"
– глава федерации
Напомним, пост главного тренера армянской сборной стал вакантным в середине октября. Предыдущий наставник Александр Петраков покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами.
По итогам четырех туров Армения располагается на втором месте в группе 4 Лиги С, имея в своем активе 4 очка. Третью строчку занимает Латвия, которая имеет такое же количество очков, но уступает армянской команде по дополнительным показателям. Лидером квартета по-прежнему является Северная Македонии (10 очков). Замыкают группу Фарерские острова (3 очка).