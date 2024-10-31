Вестник Кавказа

С временным наставником футбольной сборной определились в Армении

С временным наставником футбольной сборной определились в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении продолжают подбирать специалиста на пост главного тренера национальной сборной по футболу. В ближайших матчах ее будет тренировать местный наставник.

Руководить сборной Армении по футболу в ближайших матчах будет местный специалист Сурен Чахарян. Об этом рассказали в Федерации футбола республики.

"В ноябрьских матчах сборной будет руководить тренерский штаб во главе с Суреном Чахаляном. После этого будет назначен новый главный тренер" 

– глава ФФА Армен Меликбян

Руководитель федерации подчеркнул, что в настоящее время они ведут переговоры с потенциальными кандидатами. При этом он не уточнил, из каких стран эти специалисты.

"Это специалисты разного калибра, и пока я воздержусь от разъяснений, чтобы не навредить переговорному процессу" 

– глава федерации

Напомним, пост главного тренера армянской сборной стал вакантным в середине октября. Предыдущий наставник Александр Петраков покинул команду в связи с неудовлетворительными результатами.

По итогам четырех туров Армения располагается на втором месте в группе 4 Лиги С, имея в своем активе 4 очка. Третью строчку занимает Латвия, которая имеет такое же количество очков, но уступает армянской команде по дополнительным показателям. Лидером квартета по-прежнему является Северная Македонии (10 очков). Замыкают группу Фарерские острова (3 очка).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
830 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов

Армянская компания прятала свою газовую автозаправку от налогов

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

В Армении расследуют аферу поставщиков автомобилей

Ушел из жизни генконсул России в Гюмри

Ушел из жизни генконсул России в Гюмри

Делегация МУС провела встречу в парламенте Армении

Делегация МУС провела встречу в парламенте Армении

Делегация НАТО обсудила вопросы сотрудничества с Арменией

Делегация НАТО обсудила вопросы сотрудничества с Арменией

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал &quot;левыми&quot; визами

Водитель замглавы МИД Армении подрабатывал "левыми" визами

Армения начала прокладку тоннеля в надежде на &quot;Север-Юг&quot;

Армения начала прокладку тоннеля в надежде на "Север-Юг"

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

В Ереване произошла ночная авария с каретой скорой помощи

Парламент Армении ограничит вылов севанской форели

Парламент Армении ограничит вылов севанской форели

Первый президент Армении перенес операцию

Первый президент Армении перенес операцию

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы