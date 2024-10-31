Вестник Кавказа

Гол грузинского футболиста был признан лучшим во Франции

Гол грузинского футболиста был признан лучшим во Франции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зурико Давиташвили продолжает оправдывать возложенные на молодое поколение грузинских футболистов надежды. Гол грузина признан лучшим в октябре во Франции.

Гол в исполнении атакующего полузащитника "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим в октябре во Франции. Грузин отличился в матче с "Осером", передают спортивные СМИ. 

Отметим, что в той игре Давиташвили отличился трижды, став первым грузином, которому покорился хет-трик в высшем футбольном дивизионе Франции. Футбольный портал Whoscored оценил перформанс грузина в наивысшие 10 баллов, что является большой редкостью для этого аналитического ресурса. 

Зурико Давиташвили неоднократно входил в списки самых талантливых молодых игроков Европы и мира. Начинал свою зарубежную карьеру грузин в российском "Рубине", за который также играл другой талант из Грузии Хвича Кварацхелия.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузинская оппозиция снова вышла на акцию протеста в Тбилиси

Грузинская оппозиция снова вышла на акцию протеста в Тбилиси

На стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика

На стройке в Тбилиси погиб водитель грузовика

Кобахидзе исключил возможность повторных парламентских выборов в Грузии

Кобахидзе исключил возможность повторных парламентских выборов в Грузии

Хвича Кварацхелия может перейти в &quot;Манчестер Юнайтед&quot;

Хвича Кварацхелия может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Дополнительные поезда будут курсировать между Батуми и Тбилиси в середине ноября

Дополнительные поезда будут курсировать между Батуми и Тбилиси в середине ноября

В Тбилиси ожидают перемен во внешней политике США с приходом Трампа

В Тбилиси ожидают перемен во внешней политике США с приходом Трампа

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на сутки

Жители нескольких районов Тбилиси останутся без воды на сутки

В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

В Грузии не будут пересчитывать недействительные на выборах бюллетени

Двое мужчин погибли во время пожара в доме престарелых в Грузии

Двое мужчин погибли во время пожара в доме престарелых в Грузии

От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

От взрыва гранаты в селе под Тбилиси погиб один человек

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы