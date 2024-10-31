Гол грузинского футболиста был признан лучшим во Франции

Зурико Давиташвили продолжает оправдывать возложенные на молодое поколение грузинских футболистов надежды. Гол грузина признан лучшим в октябре во Франции.

Гол в исполнении атакующего полузащитника "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили был признан лучшим в октябре во Франции. Грузин отличился в матче с "Осером", передают спортивные СМИ.

Отметим, что в той игре Давиташвили отличился трижды, став первым грузином, которому покорился хет-трик в высшем футбольном дивизионе Франции. Футбольный портал Whoscored оценил перформанс грузина в наивысшие 10 баллов, что является большой редкостью для этого аналитического ресурса.

Зурико Давиташвили неоднократно входил в списки самых талантливых молодых игроков Европы и мира. Начинал свою зарубежную карьеру грузин в российском "Рубине", за который также играл другой талант из Грузии Хвича Кварацхелия.