Вестник Кавказа

Грузинские фигуристы стали сенсацией Токио

Грузинские фигуристы стали сенсацией Токио
© Фото: министерство культуры, спорта и молодежи Грузии
Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали сенсацией открытых международных соревнований NHK Trophy по фигурному катанию, проводящиеся в столице Японии с 1979 года.

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступавшие в парном катании на очередном этапе Гран-при NHK Trophy среди спортивных пар в столице Японии Токио, стали сенсацией соревнований.

В сумме за обязательную и произвольную программу они набрали 213,05 балла, обойдя безусловных фаворитов этапа и чемпионов мира японскую пару Рику Миура и Рюичи Кихара, и заняв первое место соревнований, передает Sputnik Грузия.

Победу грузинской пары нельзя назвать легкой – им противостояли лучшие спортсмены Страны восходящего солнца, а соревнования NHK Trophy – чисто японские соревнования, проводящиеся с 1979 года. С 1995 года они были включены в серию соревнований Гран-при по фигурному катанию.

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