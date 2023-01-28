Грузинские фигуристы стали сенсацией Токио

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали сенсацией открытых международных соревнований NHK Trophy по фигурному катанию, проводящиеся в столице Японии с 1979 года.

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступавшие в парном катании на очередном этапе Гран-при NHK Trophy среди спортивных пар в столице Японии Токио, стали сенсацией соревнований.

В сумме за обязательную и произвольную программу они набрали 213,05 балла, обойдя безусловных фаворитов этапа и чемпионов мира японскую пару Рику Миура и Рюичи Кихара, и заняв первое место соревнований, передает Sputnik Грузия.

Победу грузинской пары нельзя назвать легкой – им противостояли лучшие спортсмены Страны восходящего солнца, а соревнования NHK Trophy – чисто японские соревнования, проводящиеся с 1979 года. С 1995 года они были включены в серию соревнований Гран-при по фигурному катанию.