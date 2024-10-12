Грузия установила рекорд по поставкам вина в Россию

Россия в 2024 году закупила у Грузии рекордное количество вина. Стали масштабнее и поставки других напитков: минеральной воды, газировки и крепкого алкоголя.

Максимальное количество грузинского вина приобрела Россия за первые девять месяцев текущего года, следует из данных службы статистики Грузии.

За период с января по сентябрь объемы поставок грузинского вина в РФ увеличились на 14% относительно того же самого периода в 2023 году. В общей сложности Россия закупила у Грузии вина на $146,9 млн.

Эта цифра – рекордная за все время публикации соответствующей статистики, то есть с 2009 года, передает РИА Новости.

Кроме того, Россия оказалась за первые девять месяцев лидером по закупкам вина у Грузии. Ее доля на рынке составила около двух третей – почти 69%. В топ-3 также вошли Польша и Украина, но с большим отрывом – 5,2% и 4,1% соответственно.

Грузия стала продавать в Россию больше не только вина. Выросли объемы экспорта и крепкого алкоголя, минералки и газированной воды, в том числе сладкой.

Стоит отметить, что в общей сложности за рассматриваемый период Россия закупила у Грузии в 14 раз больше напитков, чем за те же месяцы год назад. Кроме того, за январь-сентябрь поставки напитков из Грузии в РФ уже оказались больше, чем за весь минувший год: показатель превышен на 2,3%, и к концу 2024-го отрыв увеличится.