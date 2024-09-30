Тбилиси принимает ежегодный фестиваль вина

В столице Грузии сегодня в шестой раз стартовал уже ставший традиционным ежегодный фестиваль вина Georgian Wine Festival 2024: он принимает гостей в Старом городе, на улицах Сиони и Шардени.

В Тбилиси сегодня проходит ежегодный фестиваль вина Georgian Wine Festival 2024. Он уже по праву считается традиционным - его проводят уже в шестой раз, а организовали праздник легендарного грузинского напитка медиа-холдинг Kviris Palitra и Maidan Group.

Все мероприятия проходят на небольшой улице Сиони в самом сердце города – сама улица перекрыта для транспорта до конца праздника, а посетить фестиваль и попробовать традиционные и уникальные напитки грузинских виноделов собрались сотни гостей грузинской столицы и местных жителей – среди посетителей есть туристы из России, Китая, Индии и других стран, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

В рамках фестиваля можно попробовать и купить различные виды вина как от небольших частных виноделен, так и от крупных грузинских предприятий, а в качестве закусок предлагается сыр, шоколад и ягоды. Здесь можно продегустировать и приобрести даже редкие вина лимитированных коллекций из семейных погребов, а также узнать о новинках винодельческой отрасли, которых еще нет в продаже даже в самой Грузии.

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Впрочем, одним вином праздник не ограничивается – интересно здесь всем – не только мужской части гостей и жителей Тбилиси, но их женам - на фестивале огромный выбор традиционных грузинских продуктов: знаменитого хлеба "пури", не менее знаменитой чурчхелы, сухофруктов, сыров, меда и многого другого. Интересны и проходящие здесь выставки – так, народные умельцы привезли на фестиваль свои поделки: это и бижутерия, и декоративные украшения интерьера, и изделия из виноградной лозы, и, что интересно, в большинстве из них присутствуют элементы или целые гроздья винограда – главного героя праздника.

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Особый интерес также представляют небольшие красочные декоративные букеты, с любовью собранные из мельчайших цветков – они не оставляют равнодушными ни взрослых, ни детей, которых тоже очень много на выставке.

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Кстати, о детях: организаторы выставки не забыли и о них. А что самое интересное для ребенка? Конечно, книга, особенно – если это сборник интересных и любимых сказок. Дети увлеченно рассматривают красочные издания и с радостью общаются с девушками-продавцами, лишь ненамного старше по возрасту самих маленьких покупателей. Не проходят мимо и взрослые – правда, их больше интересуют книги об истории и культуре Тбилиси.

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“

Ну и, пожалуй – главное, после основного героя праздника – винограда и напитка из солнечной ягоды - развлекательная программа, которая сопровождает все мероприятие: на импровизированной сцене, сменяя друг друга, выступают лучшие музыкальные коллективы страны – как профессиональные, так и самодеятельные.

Погода в Тбилиси продолжает радовать: хотя в городе прошел ночной дождь, на его улицах тепло и сухо. Продлится праздник до 7 часов вечера – интересного будет много!

Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“