Новый отель сети ibis открылся в Тбилиси

В Тбилиси появился новый отель международной сети ibis. Он разместился поблизости от аэропорта, автовокзала и железнодорожной станции.

Сеть отелей ibis пополнилась новым объектов в грузинской столице - открыт ibis Tbilisi Airport, информирует пресс-служба Accor.

Номерной фонд нового отеля в Тбилиси составляет 72 номера с яркими интерьерами и деревянной отделкой. Для отдыха путешественников, которые станут основными гостями отеля, созданы все условия: установлены инновационные кровати Sweet Bed, усиленная звукоизоляция, высокая светоизоляция.

В здании разместились также бар с террасой и ресторан L’avion с блюдами национальной и международной кухни. Имеются помещение для занятий йогой и фитнес-центр. Кроме того, отель предлагает 4 современных конференц-зала для бизнес-встреч. При отеле обустроена парковка для автомобилей.

Гостиницу отличает удобное расположение: за пять минут можно дойти до воздушной гавани Тбилиси, также в шаговой доступности автовокзал и ж/д станция. За 15 минут можно добраться до самого большого в стране торгцентра East Point. ibis Tbilisi Airport находится в 15 км от грузинской столицы.

«Открытие ibis Tbilisi Airport продолжает стремительное развитие портфолио Accor в Грузии, которое в настоящее время насчитывает 11 отелей в стране. В ближайшие годы планируется открытие более 15 новых объектов. Новый отель стал первым совместным проектом Accor и Fujin Silk Properties LLC – ведущей компании по развитию гостиничного бизнеса, объединяющей инвестиции с Востока до Запада»

– пресс-релиз