Новая дорога разгрузила путь из Тбилиси в Кахетию

Новая автомагистраль, соединяющая Тбилиси и город Сагареджо, достроена после трех лет работ. Теперь в Кахетию можно доехать быстрее и комфортнее.

Строительство скоростной трассы между Тбилиси и Сагареджо в Кахетии завершено, рассказали в Минрегионразвития Грузии.

Новая автомагистраль выстроилась на 35 км и состоит из 4 полос. Она обходит три крайне густонаселенных поселка Вазиани, Сартичала и Ниноцминда. К тому же, дорога идет мимо Сагареджо, где так же проживает много народа.

На церемонии открытия выступил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Новая магистраль позволит полностью разгрузить движение транспорта в населенных пунктах, обеспечить высочайшие стандарты безопасности дорожного движения, сократить время в пути вдвое и увеличить пропускную способность транспорта в три раза»

- Ираклий Кобахидзе

Помимо самой дороги, на ее протяженности построили несколько мостов, подземных пешеходных переходов и водопропускных каналов.

Все работы длились 3 года. На них было потрачено более 530 млн лари (18,5 млрд рублей) из бюджета станы.

Построенный участок – часть более крупной автомагистрали между грузинской столицей и Кахетией, а также коридора на пути к Азербайджану.