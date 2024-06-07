В Грузии пообещали закончить скоростную магистраль в Азербайджан в этом году

Трасса, призванная обеспечить быстрый транзит грузов, прибывающих из Азербайджана, будет построена до начала следующего года в Грузии. На укладку 35 км дорожного полотна в бюджете республики предусмотрено немногим менее $200 млн.

Как рассказали сегодня в Минрегионразвития Грузии, грузинские дорожные рабочие планируют завершить прокладку скоростной магистрали в Азербайджан в этом году. Магистраль станет новым маршрутом транспортного сообщения Тбилиси с кахетинским городом Сагареджо, откуда продлится до азербайджанской границы.

Трасса станет важной составляющей транзитного коридора, по которому грузы, прибывающие из Азербайджана, будут проезжать по Грузии. Основные усилия сейчас сосредоточены на 35 км дорожного полотна от Тбилиси до Сагареджо, строительство которых позволит грузовому транспорту объезжать населенные пункты.

Магистраль будет состоять из 4 полос, она строится за счет государства, то есть на деньги налогоплательщиков, ее бюджет составляет $188 млн. В Минрегионразвития рассчитывают, что трасса поможет кахетинской туристической сфере и улучшит привлекательность международных грузоперевозок через Грузию.