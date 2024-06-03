Вестник Кавказа

Китай построит дорогу в Грузии к границе с Россией

Китай построит дорогу в Грузии к границе с Россией
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Китайская компания намерена возвести магистраль в Грузии, которая будет вести к таможенному пункту "Верхний Ларс" на границе с Россией. Стоимость масштабного проекта почти $79 млн.

Часть дороги в Грузии, которая ведет к госгранице с Россией, будет построена компанией из Китая. Об этом пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что China Railway Tunnel Group Co была единственной, кто принял участие в конкурсе на реализацию этого проекта.

Построить дорогу планируется на почти за $78 млн. При этом китайская компания предложила возвести магистраль за сумму меньшую, чем было заявлено ранее.

Изначально власти планировали построить дорогу за $80 млн.

Протяженность маршрута Степанцминда-Гвелети составит 4,5 км

Таким образом, каждый километр дороги обойдется властям республики в $16,7 млн.

Дорога будет проходить через сложную зону и должна значительно сократить время в пути.

Новый маршрут станет заменой прежней магистрали от Степанцминды к таможенному пункту "Верхний Ларс".

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