Лавина парализовала Верхний Ларс

Проезд по Военно-Грузинской дороге был перекрыт из-за схода лавины на проезжую часть. На маршруте было отменено движение всего автотранспорта.

Автомобильное сообщение было перекрыто из-за схода лавины в сторону пропускного пункта "Верхний Ларс". Информацию об этом озвучили в МЧС региона.

Сообщается, что магистраль была перекрыта от Владикавказа до проезда к госгранице России и Грузии.

Движение по маршруту была ограничено для всего автотранспорта.

Как сообщил представитель Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Северной Осетии Юрий Чегаев автомобильное сообщение запрещено с 8 утра четверга 6 июня до особого распоряжения.