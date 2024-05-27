Верхний Ларс сейчас: в пробке стоят более 300 фур

Очередь на российско-грузинской границе составляет более 300-400 грузовиков. Движение по дороге, ведущей к КПП на границе, сейчас доступно для всех видов транспорта.

В Северной Осетии стоят в пробке на границе с Грузией свыше 300 фур. Об этом рассказал 3 июня вице-премьер региона.

"Движение по Военно-Грузинской дороге (...) открыто для всех видов автотранспортных средств. Скопление большегрузного транспорта на дорогах республики составляет 338 автомобилей"

– Ирбек Томаев

Он также поведал, что в течение последней недели пункт пропуска "Верхний Ларс", расположенный на границе двух стран, пересекли более 22 тыс транспортных средств и 53 тыс человек.

В свою очередь, в ЦОДД Северной Осетии сообщили, что в электронной очереди зарегистрированы 400 фур, ожидающих проезда в Грузию.