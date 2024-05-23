Масштабный ремонт дорог проведут в Северной Осетии

Более 5,5 миллиарда рублей будет направлено на ремонт дорог в Северной Осетии. Будет укладываться асфальт, укрепляться обочины дорог, также предусмотрено заполнение ям.

Северная Осетия, как и любой другой регион, нуждается в хорошо благоустроенной дорожной инфраструктуре. Дороги – это не просто пути сообщения между населенными пунктами, это основа экономического развития, улучшения качества жизни жителей и обеспечения безопасности на дорогах.

«В этом году на приведение в нормативное состояние автодорог в Северной Осетии предусмотрено более 5,5 миллиарда рублей, работы будут вестись на 61 участке дорог. Отмечу, что многое в этой сфере сделано за последние годы, дорожная инфраструктура в совершенно другом состоянии, это отмечают и жители, и гости республики. Но вопросов еще остается немало»

– премьер республики Борис Джанаев

По его словам, планируется, что указанная сумма будет направлена на текущий ремонт и содержание дорожного покрытия. Это включает в себя заполнение ям, укладку нового асфальта, укрепление обочин, ремонт мостов и пешеходных дорожек. Важно не только привести дороги в порядок, но и обеспечить их долгосрочное качественное функционирование.

Завершение ремонта дорог до конца года имеет ключевое значение. Это позволит избежать простоев из-за плохих погодных условий зимой, обеспечит безопасность движения на дорогах и позволит жителям региона насладиться улучшенной инфраструктурой уже в ближайшее время.