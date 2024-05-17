Владикавказ масштабно обновит трамвайную дорогу

Власти Владикавказа намерены восстановить полотно трамвайных путей, которое не ремонтировалось последние 40 лет.

Столица Северной Осетии обзаведется обновленными трамвайными путями. Информацию об этом опубликовал градоначальник Владикавказа Вячеслав Мильдзихов в своем telegram-канале.

Сообщается, что работы будут проводиться по улице Калинина.

При этом, движение ветки не будет перекрыто. На время ремонта график трамваев не будет меняться.

"Бригада путейцев, обследовав трамвайную железную дорогу, выявила множество участков, требующих срочного ремонта. Некоторые шпалы прогнили, участки рельсов просели, местами разошлись стыки, и колея расширилась"

- Вячеслав Мильдзихов

Ранее сообщалось, что новые трамвайные вагоны в количестве 25 штук должны прибыть в столицу республики. На тот момент во Владикавказе уже имелось пять обновленных машин.