Вестник Кавказа

Владикавказ закрыл аэропорт из-за непогоды

Владикавказ закрыл аэропорт из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиагавань столицы Северной Осетии не работает на прилет и вылет самолетов из-за плохой погоды, которая обрушилась на республику.

Главная воздушная гавань Северной Осетии объявила о закрытии в пятницу вечером. Отмена полет связана с ухудшением погодных условий. Информацию об этом озвучили в администрации аэропорта.

"По метеоусловиям аэропорт пока закрыт. У нас работают градобойные службы"

 - администрация аэропорта Владикавказа

Когда именно вновь заработает аэропорт не сообщается.

По данным электронного табло на сайте авиагавани, первый вылет после паузы назначен на 23:20. Сейчас на рейсе, который отправится по маршруту Владикавказ-Москва открыта регистрация.

Ранее синоптики сообщили, что на территории региона в течение суток будет наблюдаться резкое ухудшение погоды – ливни с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду.

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