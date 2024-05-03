Владикавказ закрыл аэропорт из-за непогоды

Авиагавань столицы Северной Осетии не работает на прилет и вылет самолетов из-за плохой погоды, которая обрушилась на республику.

Главная воздушная гавань Северной Осетии объявила о закрытии в пятницу вечером. Отмена полет связана с ухудшением погодных условий. Информацию об этом озвучили в администрации аэропорта.

"По метеоусловиям аэропорт пока закрыт. У нас работают градобойные службы"

- администрация аэропорта Владикавказа

Когда именно вновь заработает аэропорт не сообщается.

По данным электронного табло на сайте авиагавани, первый вылет после паузы назначен на 23:20. Сейчас на рейсе, который отправится по маршруту Владикавказ-Москва открыта регистрация.

Ранее синоптики сообщили, что на территории региона в течение суток будет наблюдаться резкое ухудшение погоды – ливни с градом и порывы ветра до 25 метров в секунду.