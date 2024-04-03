Владикавказ и Москву связали ночные авиарейсы

Северную Осетию и Москву свяжут ночные авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Владикавказ.

Власти Северной Осетии запустили ночное авиасообщение с Москвой. Данное нововведение позволит пассажирам совершать перелеты в более удобное для них время и значительно расширит возможности планирования поездок.

«Первый ночной рейс провела сегодня авиакомпания Utair. В 12:00 мск будет вылет из Москвы и в 06:40 мск из Владикавказа»

– пресс-службе аэропорта Владикавказ.

Удобство и доступность для пассажиров

Запуск ночных авиарейсов из Северной Осетии в Москву открывает новые горизонты для путешественников. Теперь жители региона могут выбирать оптимальное время вылета, не привязываясь к стандартному расписанию дневных рейсов.

Развитие инфраструктуры и туристического потенциала

Запуск ночных авиарейсов также способствует развитию инфраструктуры региона и повышению его туристического потенциала. Увеличение доступности авиасообщения с Москвой способствует притоку туристов и деловых партнеров, что в свою очередь способствует экономическому развитию Северной Осетии.