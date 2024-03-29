Пассажиры назвали авиагавань Сочи лучшей в России

Аэропорт города-курорта Сочи снова стал лидером симпатий пассажиров по итогам национальной авиационной премии "Крылья России" за 2023 год – аэрохаб становится ее победителем уже в четвертый раз.

Аэрохаб кубанского города-курорта Сочи снова стал лучшим в России в номинации "Аэропорт года" по итогам национальной авиационной премии "Крылья России", сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба аэропорта Сочи.

"Международный аэропорт Сочи стал победителем 27-ой Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева "Крылья России" по итогам 2023 года. Победа главному южному хабу была присуждена в номинации "Аэропорт года" (с пассажиропотоком от 3 до 14 млн человек)"

- Telegram-канал аэропорта Сочи

Премия назвала победителей накануне, 2 апреля – оценивалась работа практически всего воздушного транспорта страны - крупнейших международных и магистральных авиакомпаний, авиаперевозчиков на региональных и местных линиях и даже операторов вертолетных работ, определяющих облик отрасли по итогам ее работы в 2023 году.

Победа эта у Международного аэропорта Сочи не первая – он трижды становился обладателем премии "Крылья России" по итогам работы в 2014, 2020 и 2021 годах, и лишь в 2022 году уступил пальму первенства столичному аэропорту "Внуково".

"Аэропорт Сочи постоянно совершенствует свои сервисы, предлагая новые продукты для пассажиров и задавая новые отраслевые стандарты, также он является одним из важнейших транспортных узлов России и постоянным участником премии "Крылья России"

- заместитель генерального директора ООО "Аэродинамика" Александр Никонов