Сочи признан лучшим местом для свадьбы

Черноморский курорт получил главный приз премии Wedding Travel Awards 2023. Сочи стал курортом для проведения свадебной церемонии.

Провести свадебную церемонию и отпраздновать медовый месяц лучше всего в Сочи.

Такого мнения придерживаются жюри премии Wedding Travel Awards 2023, которые присудили черноморскому городу звание лучшего курорта для свадьбы. Об итогах конкурса в своем telegram-канале рассказала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина.

"Премия особенно важна в контексте 2024 года, объявленном «Годом Семьи». Сочи всегда был не только местом отдыха и центром притяжения инвестиций, но и "малой родиной" для множества семей, рождение которых засвидетельствовали морской бриз, горные ветра и палящие лучи южного солнца"

– Светлана Калинина

Кроме этого, она отметила, что премия также была присуждена двум отелям. Отель RODINA Grand Hotel & SPA был назван лучшим местом для проведения свадебной церемонии, а гостиница Radisson Collection Paradise Resort & SPA лучшей, чтобы провести медовый месяц.

Также премию получили новороссийская и геленджикская винодельни, как лучше места для проведения загородных свадебных церемоний.