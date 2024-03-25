Вестник Кавказа

Сколько стоит отдых в Сочи в мае?

Сколько стоит отдых в Сочи в мае?
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Ассоциация туристических операторов России опубликовала цены на отдых в Сочи во время майских праздников. В среднем отдохнуть в течение четырех дней на курорте можно за 60 тыс рублей.

Специалисты из АТОР проанализировали стоимость номеров в сочинских отелях во время майских праздников.

По данным Ассоциации туроператоров в этом году туристы чаще всего выбирают длинный отдых, то есть, они совмещают майские выходные.

Чаще всего путешественники приезжают в Сочи с семьями и детьми.

Также на майские праздники многие туристы бронируют отели в горном кластере.

По данным АТОР, сейчас отдых в течение четырех дней в отеле среднего сегмента обойдется от 22 до 40 тыс рублей на двоих.

Номер в четырехзвездочном отели будет стоить от 35 до 50 тыс рублей.

Гостиницы премиум-класса предлагают отдых от 89 тыс рублей на четыре ночи.

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