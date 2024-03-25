Сочинский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Авиагавань Сочи заявила о переходе на весенне-летний период. В этом сезоне воздушная гавань курорта примет три новые зарубежные авиакомпании.

В конце марта в сочинской авиагавани стартует весенне-летний сезон, в связи с чем произошли изменения в расписании полетов.

В частности, аэропорт курорта примет три новые иностранные компании.

В конце апреля стартуют полеты авиаперевозчика Southwind Airlines по маршруту Анталья-Сочи, которые будут выполняться три раза в неделю.

В июне компания из Бахрейна начнет совершать вылеты один раз в неделю из Манамы в Сочи.

Также в июне начнет летать Flydubai по маршруту Дубай-Сочи. Рейсы будут совершаться три раза в неделю.

Кроме этого, о возобновлении полетов заявила казахстанская компания SCAT. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю из Актау.

Уточняется, что из сочинской авиагавани летом будут совершать вылеты по 87 маршрутам, 64 из них внутренние и 23 международные.

Также полеты продолжат выполнять ряд российских авиакомпаний и зарубежных.