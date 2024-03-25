Вестник Кавказа

Сочи бьет рекорды по спросу на летний отдых

Сочи бьет рекорды по спросу на летний отдых
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Сочи ждет на летний отдых значительно больше туристов, чем в прошлом году. Уже сейчас туроператоры отмечают рост спроса на бронирование сочинских отелей на 40%.

В этом году на сочинских пляжах будет как никогда многолюдно. Отельеры курорта отмечают возросший на 40% спрос на бронирование мест размещений во время летних отпусков.

При этом больше всего бронирований отмечено в Адлерском района – до 70%. Информацию об этом сообщил вице-президент Ассоциации туристических операторов РФ Сергей Ромашкин.

Сейчас отели Сочи и Анапы забронированы на 35%.

Отмечается, что чаще всего летний отдых на курортах бронировали в январе. Сейчас спрос стал спадать.

Специалисты отмечают, что таким образом, туристы спешили забронировать номера перед тем, как цены на них возрастут.

Сейчас стоимость проживания в Сочи возросла на 12%.

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